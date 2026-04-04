Зеленский подписал указы о новых санкциях против России

Дата публикации 4 апреля 2026 10:27
Украина вводит новые санкции против России. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующие указы. Речь идет об ограничениях в отношении 33 физических и 42 юридических лиц.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на Офис Президента.

Новые санкции против России

Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению новых санкций против РФ. Речь идет о тех, кто обеспечивает ВПК врага, способствует обходу санкций, а также осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность на временно оккупированных территориях. Также санкции касаются тех, кто участвовал в строительстве Керченского моста.

"В санкционный пакет по ВПК вошло 26 физических и 31 юридическое лицо. Среди них компании, производящие подводные, надводные и воздушные безэкипажные роботизированные комплексы и программное обеспечение к ним", — отмечают в ОП.

Также в списке — компании, занимающиеся производством и обслуживанием различного оружия. Речь идет о средствах РЭБ, ПВО, подводных лодках, кораблях и другой технике.

Санкции также применили против предприятий авиастроительной отрасли. Речь идет о производителях и ремонтниках деталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ми-171, Ми-172, Ми-14.

"Эти санкции бьют по ядру российского военно-промышленного комплекса, от производителей вооружений и критических компонентов до сетей, которые обеспечивают обход санкций. Мы последовательно закрываем звенья, включая деятельность на временно оккупированных территориях. Давление будет только усиливаться — как с нашей стороны, так и вместе с партнерами", — отметил советник — уполномоченный Президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Другое санкционное решение касается 7 физических и 11 юридических лиц. Это компании и руководители, которые помогают обходить санкции. Среди них — производители деталей к ракетам Х-101, Х-59М2/М2А и "Искандер-К". В список также вошли фирмы, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью на временно оккупированных территориях, а также причастны к строительству Крымского моста.

Как сообщали Новини.LIVE, глава МИД Андрей Сибига заявил о необходимости в усилении санкционного давления на РФ. Он намекнул на введение новых персональных ограничений. Они будут касаться тех лиц, которые могут иметь контакты с РФ.

Также мы рассказывали о том, что премьер Словакии Роберт Фицо пригрозил блокировкой нового пакета санкций Евросоюза против РФ. Чиновник требует, чтобы Еврокомиссия повлияла на возобновление поставок по трубопроводу "Дружба".

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Ольга Антоновская
