Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 4 квітня 2026 10:27
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна запроваджує нові санкції проти Росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази. Йдеться про обмеження щодо 33 фізичних і 42 юридичних осіб.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Офіс Президента.

Нові санкції проти Росії

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій проти РФ. Йдеться про тих, хто забезпечує ВПК ворога, сприяє обходу санкцій, а також здійснює незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях. Також санкції стосуються тих, хто брав участь у будівництві Керченського мосту.

"До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них", — зазначають в ОП.

Також у списку — компанії, що займаються виробництвом та обслуговуванням різної зброї. Йдеться про засоби РЕБ, ППО, підводні човни, кораблі та іншу техніку.

Санкції також застосували проти підприємств авіабудівної галузі. Йдеться про виробників та ремонтників деталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

"Ці санкції б'ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мереж, які забезпечують обхід санкцій. Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях. Тиск буде лише посилюватися — як з нашого боку, так і разом із партнерами", — зазначив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Інше санкційне рішення стосується 7 фізичних і 11 юридичних осіб. Це компанії та керівники, які допомагають обходити санкції. Серед них — виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К". До списку також увійшли фірми, які займаються незаконною підприємницькою діяльністю на тимчасово окупованих територіях, а також причетні до будівництва Кримського мосту.

Як повідомляли Новини.LIVE, глава МЗС Андрій Сибіга заявив про потребу у посиленні санкційного тиску на РФ. Він натякнув на запровадження нових персональних обмежень. Вони будуть стосуватися тих осіб, які можуть мати контакти з РФ.

Також ми розповідали про те, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив блокуванням нового пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Посадовець вимагає, аби Єврокомісія вплинула на відновлення постачання трубопроводом "Дружба".

Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
