Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Україна запроваджує нові санкції проти Росії. Президент Володимир Зеленський підписав відповідні укази. Йдеться про обмеження щодо 33 фізичних і 42 юридичних осіб.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Офіс Президента.

Нові санкції проти Росії

Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування нових санкцій проти РФ. Йдеться про тих, хто забезпечує ВПК ворога, сприяє обходу санкцій, а також здійснює незаконну підприємницьку діяльність на тимчасово окупованих територіях. Також санкції стосуються тих, хто брав участь у будівництві Керченського мосту.

"До санкційного пакету щодо ВПК увійшло 26 фізичних і 31 юридична особа. Серед них компанії, що виробляють підводні, надводні і повітряні безекіпажні роботизовані комплекси та програмне забезпечення до них", — зазначають в ОП.

Також у списку — компанії, що займаються виробництвом та обслуговуванням різної зброї. Йдеться про засоби РЕБ, ППО, підводні човни, кораблі та іншу техніку.

Читайте також:

Санкції також застосували проти підприємств авіабудівної галузі. Йдеться про виробників та ремонтників деталей для вертольотів Мі-8, Мі-17, Мі-171, Мі-172, Мі-14.

"Ці санкції б'ють по ядру російського військово-промислового комплексу, від виробників озброєнь і критичних компонентів до мереж, які забезпечують обхід санкцій. Ми послідовно закриваємо ланки, включно з діяльністю на тимчасово окупованих територіях. Тиск буде лише посилюватися — як з нашого боку, так і разом із партнерами", — зазначив радник — уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Інше санкційне рішення стосується 7 фізичних і 11 юридичних осіб. Це компанії та керівники, які допомагають обходити санкції. Серед них — виробники деталей до ракет Х-101, Х-59М2/М2А та "Іскандер-К". До списку також увійшли фірми, які займаються незаконною підприємницькою діяльністю на тимчасово окупованих територіях, а також причетні до будівництва Кримського мосту.

Як повідомляли Новини.LIVE, глава МЗС Андрій Сибіга заявив про потребу у посиленні санкційного тиску на РФ. Він натякнув на запровадження нових персональних обмежень. Вони будуть стосуватися тих осіб, які можуть мати контакти з РФ.

Також ми розповідали про те, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив блокуванням нового пакету санкцій Євросоюзу проти РФ. Посадовець вимагає, аби Єврокомісія вплинула на відновлення постачання трубопроводом "Дружба".