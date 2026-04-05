Війна на Близькому Сході дасть Україні менше підтримки: Зеленський

Президент України Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перестала бути у центрі уваги США через військові дії в Ірані. Він також висловив побоювання, що конфлікт на Близькому Сході може скоротити підтримку нашої держави.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на Associated Press.

Зеленський про ризики для України через війну на Близькому Сході

За словами Зеленського, зараз увага США зосереджена на Близькому Сході. Війна з Іраном впливає на політичні пріоритети Вашингтона.

"Тому я боюся, що довга війна дасть нам менше підтримки", — зазначив глава держави.

Водночас глава держави додав, що Росія розраховує саме на такий сценарій. Москва прагне, аби Київ залишився без підтримки.

"Росія отримує додаткові гроші завдяки цьому. Так, вони мають вигоди від цієї війни. І, звісно, вони думають, що допомога, військова допомога Україні, через іранську війну зменшиться, і, звісно, вони на це розраховують. Ми маємо визнати, що сьогодні ми не пріоритет", — зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив на загрозах, які пов'язані з військовою співпрацею Росії та Ірану. За його даними, Тегеран почав постачати Москві сучасніші версії "шахедів". На тлі цього Україна працює над посиленням ППО.

"Деякі країни допоможуть нам із протибалістичними ракетами. Це важливо для нас", — повідомив глава держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський підписав укази про нові санкції проти РФ. Запроваджено обмеження для 33 фізичних і 42 юридичних осіб.

Також ми розповідали про те, Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти США з питанням розблокування Ормузької протоки. Глава держави зазначив, що лише спільні дії та кроки допоможуть зняти блокаду.