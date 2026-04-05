Украина может поделиться опытом для Ормузского пролива: Зеленский

Иран на фоне боевых действий на Ближнем Востоке заблокировал Ормузский пролив. Украина имела похожую проблему, когда РФ перекрыла продовольственный коридор в Черном море. Поэтому Киев может поделиться своим опытом в этом отношении с партнерами и такие запросы уже были.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью Associated Press, передает Новини.LIVE.

Зеленский об Ормузском проливе

Президент сравнил блокирование Ормузского пролива на Ближнем Востоке с продовольственным коридором в Черном море, функционирование которого Россия также останавливала.

"Они использовали широкий спектр средств для блокировки — не только боевые корабли, но и вертолеты, ракеты, истребители и многое другое. Мы уничтожили часть российского Черноморского флота и заставили их отойти от коридора", — отметил Зеленский.

Он добавил, что после этого были организованы конвои для гражданских судов с помощью морских дронов. Это помогало противодействовать российским вертолетам и другим наступательным средствам.

Сейчас, как отметил Зеленский, продовольственный коридор находится под контролем Украины и полностью работает.

"Мы можем поделиться этим опытом с другими странами, но никто не просил нас приехать и помочь с Ормузским проливом. Партнеры лишь попросили нас поделиться опытом", — добавил Зеленский.

Как сообщали Новини.LIVE, Президент также заявил, что Иран получил важные разведывательные данные от РФ. Речь идет об информации со спутников относительно израильских энергообъектов.

Также Владимир Зеленский выразил опасения относительно уменьшения поддержки Украины на фоне войны на Ближнем Востоке. Как отметил глава государства, уже сейчас видно, как Вашингтон изменил фокус внимания на Иран.

Кроме того, украинский лидер высказался относительно планов РФ. Он отметил, что Москва лишь выставляет ультиматумы Киеву и не готова идти на какие-либо компромиссы. В то же время, по словам Зеленского, Россия стремится полностью оккупировать Украину.