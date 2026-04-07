Трамп пригрозил Ирану "уничтожением цивилизации"

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о катастрофических последствиях накануне завершения выдвинутого Тегерану ультиматума. Глава Белого дома пригрозил "уничтожением цивилизации" в случае, если страна не выполнит выдвинутые им условия.

Свое обращение американский лидер опубликовал в соцсети Truth Social во вторник, 7 апреля, передает Новини.LIVE.

Трамп обратился к Тегерану с предупреждением

Срок ультиматума США по открытию Ормузского пролива истекает этой ночью в 03:00 по киевскому времени.

"Целая цивилизация погибнет этой ночью, и она никогда больше не вернется. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и произойдет. Однако, теперь, когда мы имеем полную и тотальную смену режима, где преобладают другие, более умные и менее радикализированные умы, возможно, что-то революционно замечательное может произойти, кто знает? Мы узнаем сегодня вечером, в один из важнейших моментов в долгой и сложной истории мира. 47 лет вымогательства, коррупции и смертей наконец закончатся. Благослови Боже Великий Народ Ирана!", — говорится в обращении Трампа.

Как писали Новини.LIVE, 4 апреля на фоне обострения ситуации вокруг Ормузского пролива Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум с требованием возобновить судоходство. По его словам, Тегеран имеет 48 часов на открытие пролива.

Трамп также предупредил, что в случае отказа США могут прибегнуть к ударам по инфраструктуре Ирана.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может поделиться своим опытом с партнерами на Ближнем Востоке для разблокирования Ормузского пролива.