Іран припинив переговори зі США після погроз Трампа

Іран припинив прямі переговори з американською стороною. Таке рішення Тегеран прийняв після погроз зі сторони президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє The New York Times, передає Новини.LIVE.

Іран "поставив на паузу" переговори зі США

Як зазначають близькосхідні посадовці, погрози Трампа, значно ускладнили процес укладення угоди.

За словами джерел, Тегеран повідомив Пакистан, що більше не братиме участі в переговорах щодо припинення вогню.

Іран ухвалив таке рішення після посилення атак США та Ізраїлю напередодні крайнього терміну о 20:00 за східним часом, який Трамп встановив для забезпечення безперешкодного судноплавства через Ормузьку протоку.

Як повідомляли Новини.LIVE, 4 квітня Дональд Трамп поставив ультиматум Ірану. Американський лідер заявив, що Тегеран мусить відкрити Ормузьку протоку протягом 48 годин.

У вівторок, 7 квітня, очільник Білого дому пригрозив Іран "знищенням цивілізації", якщо Тегеран не погодиться виконати умови США.