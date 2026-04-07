Иран прекратил переговоры с США после угроз Трампа

Иран прекратил прямые переговоры с американской стороной. Такое решение Тегеран принял после угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Иран "поставил на паузу" переговоры с США

Как отмечают ближневосточные чиновники, угрозы Трампа, значительно усложнили процесс заключения сделки.

По словам источников, Тегеран сообщил Пакистану, что больше не будет участвовать в переговорах о прекращении огня.

Иран принял такое решение после усиления атак США и Израиля накануне крайнего срока в 20:00 по восточному времени, который Трамп установил для обеспечения беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщали Новини.LIVE, 4 апреля Дональд Трамп поставил ультиматум Ирану. Американский лидер заявил, что Тегеран должен открыть Ормузский пролив в течение 48 часов.

Во вторник, 7 апреля, глава Белого дома пригрозил Ирану "уничтожением цивилизации", если Тегеран не согласится выполнить условия США.