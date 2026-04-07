Пакистан пропонує США та Ірану перемир'я: реакція Білого дому

Пакистан пропонує США та Ірану перемир'я: реакція Білого дому

Дата публікації: 7 квітня 2026 23:37
Пакистан запропонував США та Ірану перемир'я
Дональд Трамп та прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф у Єгипті. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Пакистан виступив з ініціативою тимчасового перемир'я між США та Іраном терміном на два тижні. З відповідною пропозицією звернувся прем'єр-міністр країни, закликавши сторони дати шанс дипломатії. Йдеться про зниження напруженості та відкриття Ормузької протоки на цей період.

Ініціативу вже доведено до відома американської сторони, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

У Білому домі підтвердили, що президент США був проінформований про пропозицію. Прес-секретар Керолайн Лівітт заявила, що офіційна позиція Вашингтона буде озвучена пізніше. Наразі остаточного рішення щодо ініціативи Пакистану не ухвалено.

Різні сигнали від Ірану і США

За інформацією Reuters з посиланням на іранського чиновника, Тегеран загалом готовий розглянути варіант двотижневого перемир'я. Однак інші джерела стверджують, що Іран не підтримав цю пропозицію. Таким чином, позиції сторін залишаються неоднозначними.

Ситуація навколо ініціативи залишається невизначеною, і сторони поки що не дійшли до єдиної позиції. Ормузька протока, про яку йдеться, має стратегічне значення: через неї проходить до 20% світових поставок нафти, тому будь-яке рішення щодо неї безпосередньо впливає на глобальні ринки.

Останніми місяцями напруженість між США та Іраном посилювалася на тлі військових інцидентів і санкційного тиску, що робить подібні дипломатичні пропозиції особливо чутливими. Поки Вашингтон і Тегеран зважують ризики, ініціатива Пакистану виглядає як спроба виграти час і знизити ймовірність подальшої ескалації.

Портал Новини.LIVE нагадує, що раніше стало відомо про припинення Іраном переговорів зі США через погрози Дональда Трампа.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що глава Білого дому погрожував Ірану не просто санкціями або військовим вторгненням, а "знищенням цивілізації".

Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
