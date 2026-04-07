Пакистан предлагает США и Ирану перемирие: реакция Белого дома

Пакистан предлагает США и Ирану перемирие: реакция Белого дома

Дата публикации 7 апреля 2026 23:37
Пакистан предложил США и Ирану перемирие
Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф в Египте. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Пакистан выступил с инициативой временного перемирия между США и Ираном сроком на две недели. С соответствующим предложением обратился премьер-министр страны, призвав стороны дать шанс дипломатии. Речь идет о снижении напряженности и открытии Ормузского пролива на этот период.

Инициатива уже доведена до сведения американской стороны, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

В Белом доме подтвердили, что президент США был проинформирован о предложении. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что официальная позиция Вашингтона будет озвучена позже. На данный момент окончательное решение по инициативе Пакистана не принято.

Разные сигналы от Ирана и США

По информации Reuters со ссылкой на иранского чиновника, Тегеран в целом готов рассмотреть вариант двухнедельного перемирия. Однако другие источники утверждают, что Иран не поддержал данное предложение. Таким образом, позиции сторон остаются неоднозначными.

Ситуация вокруг инициативы остается неопределенной, и стороны пока не пришли к единой позиции. Ормузский пролив, о котором идет речь, имеет стратегическое значение: через него проходит до 20% мировых поставок нефти, поэтому любое решение по нему напрямую влияет на глобальные рынки.

В последние месяцы напряженность между США и Ираном усиливалась на фоне военных инцидентов и санкционного давления, что делает подобные дипломатические предложения особенно чувствительными. Пока Вашингтон и Тегеран взвешивают риски, инициатива Пакистана выглядит как попытка выиграть время и снизить вероятность дальнейшей эскалации. 

Портал Новини.LIVE напоминает, что ранее стало известно о прекращении Ираном переговоров с США из-за угроз Дональда Трампа. 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что глава Белого дома угрожал Ирану не просто санкциями или военным вторжением, а "уничтожением цивилизации". 

США Иран Пакистан перемирие Шахбаз Шариф
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
