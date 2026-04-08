Трамп отложил апокалипсис и согласился на перемирие с Ираном

Дональд Трамп после пресс-конференции. Фото: Reuters/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп заявил о решении временно приостановить военные действия против Ирана. Речь идет об отсрочке запланированного удара сроком на две недели. Такое решение было принято после консультаций с международными партнерами.

Также рассматривается возможность перехода к переговорному процессу, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на соцсеть Truth Social.

США и Иран могут выйти на соглашение

Президент США Дональд Трамп отметил, что инициатива связана с обращениями со стороны Пакистана, а также с условиями, выдвинутыми Ираном. Одним из ключевых факторов стало потенциальное открытие Ормузского пролива. В Вашингтоне считают, что текущая ситуация позволяет перейти к дипломатическому урегулированию.

"На основании разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, которые попросили меня остановить разрушительный удар, запланированный на сегодняшнюю ночь против Ирана, и при условии согласия Исламской Республики Иран на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласился приостановить бомбардировку и атаку на Иран на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня. Причина этого решения — мы уже выполнили и перевыполнили все военные задачи и значительно продвинулись в подготовке окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке", — написал Трамп.

В США также заявили, что получили от Ирана предложения для урегулирования конфликта, которые могут стать основой для переговоров. По словам Дональда Трампа, большинство спорных вопросов уже согласовано, а двухнедельная пауза необходима для завершения договоренностей. Таким образом, стороны приблизились к возможному компромиссу.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что Израиль присоединился к США и тоже согласился на паузу в войне с официальным Тегераном. При этом на иранском телевидении появились ролики, в которых утверждается о победе и капитуляции Вашингтона.

