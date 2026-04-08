В Конгрессе США заговорили об импичменте Трампу

Дональд Трамп выступает в Белом доме. Фото: Reuters/Kevin Lamarque

В Конгрессе США усилились призывы к отставке Дональда Трампа после его резонансных заявлений о возможной "гибели цивилизации" в Иране. Ряд членов Палаты представителей публично раскритиковали президента. Ситуация обострилась на фоне внешнеполитических действий США в последние месяцы.

Вопрос о возможных процедурах отстранения вновь оказался в центре обсуждения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

Часть демократов рассматривает варианты импичмента или применения 25-й поправки к Конституции по отношению к Дональду Трампу. Речь идет о механизме, который позволяет временно отстранить президента, если он не способен выполнять свои обязанности. К вечеру число конгрессменов, поддержавших подобные инициативы, превысило 50 человек. К обсуждению также присоединились отдельные сенаторы.

Дональд Трамп рассматривает часы. Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Какие механизмы рассматривают в Конгрессе

Политики заявляют, что обеспокоены последствиями решений и риторики главы государства. В частности, подчеркивается, что на кону находятся безопасность американских военных, ситуация на Ближнем Востоке и стабильность международной системы. Одним из ключевых инструментов называют 25-ю поправку, которая предусматривает участие вице-президента и кабинета министров в процедуре отстранения.

Окончательное решение потребует сложной процедуры и поддержки большинства в Конгрессе. Для реализации таких шагов необходимо голосование, включая квалифицированное большинство в обеих палатах. На данный момент речь идет о политических заявлениях и обсуждениях, а не о запущенной процедуре.

Читайте также:

