Трамп заявил, что будет баллотироваться в президенты в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский лидер Дональд Трамп сделал очередное заявление о Венесуэле. Он отметил, что может баллотироваться на пост президента страны. Кроме того, глава Белого дома пообещал быстро выучить испанский.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на заявление Трампа во время пресс-конференции 6 апреля.

Трамп о президентстве в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что он может баллотироваться на пост главы Венесуэлы. Американский лидер добавил, что имеет высокие рейтинги и может быстро выучить испанский язык.

"У меня более высокие рейтинги, чем у кого-либо когда-либо в Венесуэле. Когда я закончу со всем этим, я могу поехать в Венесуэлу. Я быстро выучу испанский. Это не займет много времени, я очень хорошо изучаю языки. И я поеду в Венесуэлу, я буду баллотироваться в президенты", — сказал Дональд Трамп.

Смена власти в Венесуэле

Как сообщали Новини.LIVE, в столице Венесуэлы, городе Каракас, 3 января прогремел ряд громких взрывов. Позже СМИ стало известно, что Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле.

Американский лидер подтвердил атаки на Каракас. Дональд Трамп добавил, что президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену вывезли из страны. Их захватило элитное специальное подразделение "Дельта".

После задержания Мадуро и его жене Силии Флорес уже в США объявили ряд подозрений. В частности, в сговоре с целью наркотерроризма и ввоза кокаина.

Позже американский лидер заявил, что США временно будут руководить Венесуэлой. Ключевую роль до перехода власти выполнял госсекретарь Марко Рубио. В конце концов в марте 2026 года США официально признали действующее правительство Венесуэлы во главе с Делси Родригес.