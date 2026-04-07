Трамп заявив, що балотуватиметься у президенти в Венесуелі

Американський лідер Дональд Трамп зробив чергову заяву про Венесуелу. Він зазначив, що може балотуватися на посаду президента країни. Крім того, очільник Білого дому пообіцяв швидко вивчити іспанську.

Новини.LIVE повідомляє про це з посиланням на заяву Трампа під час прес-конференції 6 квітня.

Трамп про президентство у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп заявив, що він може балотуватися на посаду очільника Венесуели. Американський лідер додав, що має високі рейтинги та може швидко вивчити іспанську мову.

"У мене вищі рейтинги, ніж у будь-кого будь-коли у Венесуелі. Коли я закінчу з усім цим, я можу поїхати до Венесуели. Я швидко вивчу іспанську. Це не займе багато часу, я дуже добре вивчаю мови. І я поїду до Венесуели, я балотуватимуся в президенти", — сказав Дональд Трамп.

Зміна влади у Венесуелі

Як повідомляли Новини.LIVE, у столиці Венесуели, місті Каракас, 3 січня пролунала низка гучних вибухів. Пізніше ЗМІ стало відомо, що Президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі.

Американський лідер підтвердив атаки на Каракас. Дональд Трамп додав, що президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину вивезли з країни. Їх захопив елітний спеціальний підрозділ "Дельта".

Після затримання Мадуро та його дружині Силії Флорес вже у США оголосили низку підозр. Зокрема, змові з метою наркотероризму та ввезення кокаїну.

Пізніше американський лідер заявив, що США тимчасово керуватимуть Венесуелою. Ключову роль до переходу влади виконував держсекретар Марко Рубіо. Зрештою у березні 2026 року США офіційно визнали чинний уряд Венесуели на чолі з Делсі Родрігес.