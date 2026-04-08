У Конгресі США заговорили про імпічмент Трампу

Дональд Трамп виступає в Білому домі.

У Конгресі США посилилися заклики до відставки Дональда Трампа після його резонансних заяв про можливу "загибель цивілізації" в Ірані. Низка членів Палати представників публічно розкритикували президента. Ситуація загострилася на тлі зовнішньополітичних дій США останніми місяцями.

Питання про можливі процедури відсторонення знову опинилося в центрі обговорення, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Axios.

Частина демократів розглядає варіанти імпічменту або застосування 25-ї поправки до Конституції щодо Дональда Трампа. Йдеться про механізм, який дає змогу тимчасово усунути президента, якщо він не здатний виконувати свої обов'язки. До вечора кількість конгресменів, які підтримали подібні ініціативи, перевищила 50 осіб. До обговорення також долучилися окремі сенатори.

Дональд Трамп розглядає годинник.

Які механізми розглядають у Конгресі

Політики заявляють, що стурбовані наслідками рішень і риторики глави держави. Зокрема, підкреслюється, що на кону перебувають безпека американських військових, ситуація на Близькому Сході та стабільність міжнародної системи. Одним із ключових інструментів називають 25-ту поправку, яка передбачає участь віцепрезидента і кабінету міністрів у процедурі відсторонення.

Остаточне рішення потребуватиме складної процедури та підтримки більшості в Конгресі. Для реалізації таких кроків необхідне голосування, включно з кваліфікованою більшістю в обох палатах. Наразі йдеться про політичні заяви та обговорення, а не про запущену процедуру.

