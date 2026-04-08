США и Израиль нарушили режим прекращения огня: СМИ

Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

США и Израиль нарушили режим прекращения огня с Ираном. Американско-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод Лаван на острове Лаван. На месте работают пожарные.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет иранский новостной канал Press TV.

Нарушение прекращения огня в Иране

"Нарушая режим прекращения огня, американо-израильские силы нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Лаван" на острове Лаван", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас бригады по безопасности и пожаротушению работают над тушением пламени и обеспечением безопасности на территории.

Скриншот публикации иранского СМИ

Что предшествовало

Как сообщали Новини.LIVE, США и Иран согласовали взаимное перемирие на две недели. Одним из главных условий стало требование открыть Ормузский пролив.

Читайте также:

В то же время Иран согласился открыть Ормузский пролив. Там отметили, что это произойдет, если атаки прекратятся.

Владимир Зеленский приветствовал решение о прекращении огня на Ближнем Востоке. Он поблагодарил США за успешные дипломатические шаги, ведь стабильность в этом регионе напрямую влияет на мировую экономику и цены во всех странах.