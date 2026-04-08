Зеленский отреагировал на прекращение огня на Ближнем Востоке

Зеленский отреагировал на прекращение огня на Ближнем Востоке

Дата публикации 8 апреля 2026 11:37
Зеленский отреагировал на прекращение огня на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский приветствовал решение о прекращении огня на Ближнем Востоке. Он поблагодарил США за успешные дипломатические шаги, ведь стабильность в этом регионе напрямую влияет на мировую экономику и цены во всех странах. Отдельно глава государства высказался о готовности к перемирию с Россией, но указал, что это может произойти только при условии аналогичных действий со стороны Кремля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента Украины, передает Новини.LIVE.

Зеленский напомнил, что Киев всегда выступал за остановку боевых действий и в собственной стране. Он обратился к руководству России с прямым предложением остановить атаки, пообещав аналогичную реакцию со стороны украинских защитников.

"Украина еще раз повторяет России: мы готовы отвечать зеркально, если россияне прекратят свои удары. Это очевидно для всех — что прекращение огня может создать правильные предпосылки для договоренностей", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент пояснил, что такая пауза крайне необходима для того, чтобы международное сообщество смогло найти реальный путь к миру.

"Прекращение огня — это правильное решение, ведущее к окончанию войны. Это сохранение жизни людей, отказ от разрушения городов и сел, возможность для электростанций и другой инфраструктуры нормально работать, а значит, это время и необходимые условия, чтобы дипломатия могла дать результат", — добавил Зеленский.

Глава государства подытожил, что после войны мир должен стать безопаснее, а будущие мирные условия должны учитывать интересы каждого народа. Для этого Украина планирует и в дальнейшем работать со всеми международными партнерами.

"Украинские экспертные военные команды продолжат работать в регионе ради дальнейшего развития безопасности возможностей. Ситуация в этом регионе влияет глобально: любые угрозы для безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Заливе масштабируют вызовы для экономики и стоимости жизни в каждой стране", — пояснил глава государства.

Как писал ранее Новини.LIVE, США и Иран согласовали взаимное перемирие на две недели. Одним из главных условий стало требование открыть Ормузский пролив, по которому идет перевалка значительной доли нефти по миру.

Иран объявил, что откроет Ормузский пролив и возобновит перевалку нефти. Однако, Израиль и Иран продолжают наносить взаимные удары по странам.

Как только Дональд Трамп объявил перемирие, на рынке нефти произошел резкий обвал цен. Стоимость одного барреля упала на 15%, однако, тарифы все еще считаются высокими.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
