Зеленський відреагував на припинення вогню на Близькому Сході

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський привітав рішення про припинення вогню на Близькому Сході. Він подякував США за успішні дипломатичні кроки, адже стабільність у цьому регіоні напряму впливає на світову економіку та ціни в усіх країнах. Окремо глава держави висловився щодо готовності до перемир'я з Росією, але вказав, що це може статися лише за умови аналогічних дій з боку Кремля.

Новина доповнюється...