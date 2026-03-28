Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський розповів про роботу українських експертів в Катарі

Зеленський розповів про роботу українських експертів в Катарі

Ua ru
Дата публікації: 28 березня 2026 18:03
Зеленський розповів про роботу українських експертів в Катарі
Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою українських експертів, яка працює в Катарі. Фахівці діляться українським досвідом та експертизою. Зараз в регіоні удари балістикою та дронами — найбільший виклик.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський заявив у своїх соцмережах.

Робота українських експертів на Близькому Сході

Президент розповів, що українські експерти в Катарі вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей країни для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба. Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані висловив українському лідеру вдячність за консультації наших фахівців та дав високу оцінку їхній роботі. 

За словами Володимира Зеленського, удари балістикою та дронами — це найбільший виклик у регіоні. Він зазначив, якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами в Україні напрацювали інші та значно дешевші рішення. Глава держави відзначив, що вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар. 

"Україна завжди говорить про те, що ми готові ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту. Є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. Важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. І ми підтримуємо підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше", — підсумував Володимир Зеленський. 

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Зеленського, Україна відправила в країни Близького Сходу 228 своїх експертів. Вони працюють в Катарі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами президента, США та країни Близького Сходу просять в України допомоги захистити бази. Він сказав, що співпраця з частиною держав уже перейшла в практичну площину. 

Володимир Зеленський Катар дрони
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації