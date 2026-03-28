Зеленський розповів про роботу українських експертів в Катарі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з командою українських експертів, яка працює в Катарі. Фахівці діляться українським досвідом та експертизою. Зараз в регіоні удари балістикою та дронами — найбільший виклик.

Робота українських експертів на Близькому Сході

Президент розповів, що українські експерти в Катарі вже провели загальну оцінку безпекової ситуації, спроможностей країни для відбиття повітряних загроз та напрацювали конкретні рішення для посилення захисту неба. Емір Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані висловив українському лідеру вдячність за консультації наших фахівців та дав високу оцінку їхній роботі.

За словами Володимира Зеленського, удари балістикою та дронами — це найбільший виклик у регіоні. Він зазначив, якщо проти балістики ефективно працюють лише системи ППО, то для боротьби з дронами в Україні напрацювали інші та значно дешевші рішення. Глава держави відзначив, що вони вже довели свою ефективність у протидії різним типам дронів, і тому в нашому досвіді так зацікавлений Катар.

"Україна завжди говорить про те, що ми готові ділитися своєю експертизою та допомагати тим, хто і нам в Україні може допомогти зі зміцненням захисту. Є готовність Катару до довгострокової співпраці в різних напрямах. Важливо відновити стабільність у регіоні, щоб ніхто не страждав від терористичних іранських ударів. І ми підтримуємо підхід, коли завдяки допомозі одне одному безпеки в усьому світі стає більше", — підсумував Володимир Зеленський.

Як повідомляли Новини.LIVE з посиланням на Зеленського, Україна відправила в країни Близького Сходу 228 своїх експертів. Вони працюють в Катарі, Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах.

За словами президента, США та країни Близького Сходу просять в України допомоги захистити бази. Він сказав, що співпраця з частиною держав уже перейшла в практичну площину.