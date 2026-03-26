Москва таємно домовилася з Тегераном про постачання дронів

Москва таємно домовилася з Тегераном про постачання дронів

Дата публікації: 26 березня 2026 07:37
Москва таємно домовилася з Тегераном про постачання дронів
Збитий дрон. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Москва допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю, передаючи йому дрони, ліки та продукти. Точний тип безпілотників не розкривають, однак співрозмовники припускають, що йдеться про "Герань-2", які Росія виробляє на базі іранських Shahed-136.

Про це йдеться у статті Financial Times, передає Новини.LIVE.

Росія передає Ірану дрони, ліки та продукти

Росія постачає Ірану безпілотники, медикаменти та продовольство, підтримуючи Тегеран у війні проти США та Ізраїлю. Як стверджується, закриті консультації між високопосадовцями з Москви й Тегерана щодо передачі дронів почалися вже за кілька днів після того, як Іран був атакований з боку Ізраїлю та США.

Сам механізм доставки, за цими даними, запустили на початку березня. Очікується, що весь процес передачі допомоги завершать до кінця місяця. Проте, які саме безпілотники Росія погодилася передати, точно не уточнюється, однак співрозмовники FT припускають, що йдеться про "Герань-2". Це дрони, які Москва виробляє на базі іранських Shahed-136.

Паралельно Іран звертався до Росії і з проханням передати йому сучасніші засоби протиповітряної оборони. Наприкінці 2025 року, у грудні, сторони уклали домовленість про постачання 500 переносних зенітно-ракетних комплексів "Верба", а також 2500 ракет до них.

Але запит Тегерана на системи С-400, які належать до числа найсучасніших російських засобів протиповітряної оборони, Москва, за інформацією джерел, не підтримала. Імовірною причиною такого рішення називають небажання Кремля йти на подальше загострення відносин зі США.

Як писали раніше Новини.LIVE, Іран та Росія регулярно обмінюються дронами. Так на початку березня посол Латвії в ООН Саніта Павлюта-Десландес повідомила, скільки дронів Іран передав Росії для атак по Україні.

Також Новини.LIVE писали, що в Ірані також публічно визнали, що отримують допомогу від кількох країн у військовій сфері, а також в економічній та політичній галузях. У цьому допомагає Китай та Росія

Крім того, у матеріалі Новини.LIVE йшлося про те, чому Ізраїль не поспішає розривати зв'язки із Росією, хоча та стала союзником Ірану. Посол Ізраїлю в Україні заявив, що Кремль досі є дуже впливом гравцем на Близькому Сході і контролює безпеку регіону. 

Іран дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

