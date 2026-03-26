Москва таємно домовилася з Тегераном про постачання дронів

Збитий дрон. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Москва допомагає Ірану у війні проти США та Ізраїлю, передаючи йому дрони, ліки та продукти. Точний тип безпілотників не розкривають, однак співрозмовники припускають, що йдеться про "Герань-2", які Росія виробляє на базі іранських Shahed-136.

Про це йдеться у статті Financial Times.

Росія постачає Ірану безпілотники, медикаменти та продовольство, підтримуючи Тегеран у війні проти США та Ізраїлю. Як стверджується, закриті консультації між високопосадовцями з Москви й Тегерана щодо передачі дронів почалися вже за кілька днів після того, як Іран був атакований з боку Ізраїлю та США.

Сам механізм доставки, за цими даними, запустили на початку березня. Очікується, що весь процес передачі допомоги завершать до кінця місяця. Проте, які саме безпілотники Росія погодилася передати, точно не уточнюється, однак співрозмовники FT припускають, що йдеться про "Герань-2". Це дрони, які Москва виробляє на базі іранських Shahed-136.

Паралельно Іран звертався до Росії і з проханням передати йому сучасніші засоби протиповітряної оборони. Наприкінці 2025 року, у грудні, сторони уклали домовленість про постачання 500 переносних зенітно-ракетних комплексів "Верба", а також 2500 ракет до них.

Але запит Тегерана на системи С-400, які належать до числа найсучасніших російських засобів протиповітряної оборони, Москва, за інформацією джерел, не підтримала. Імовірною причиною такого рішення називають небажання Кремля йти на подальше загострення відносин зі США.

