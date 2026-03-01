Відео
Україна
Вбили тисячі українців — у Латвії відповіли, скільки дронів Іран передав РФ

Вбили тисячі українців — у Латвії відповіли, скільки дронів Іран передав РФ

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 12:52
Іран передає зброю РФ — скільки дронів отримала Москва
Посол Латвії в ООН Саніта Павлюта-Десландес. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Посол Латвії в ООН Саніта Павлюта-Десландес заявила, що іранська зброя й технології вбили тисячі невинних українців. Тегеран регулярно передає Москві дрони, якими вона атакує Україну.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Саніта Павлюта-Десландес сказала під час засідання Радбезу ООН.

Читайте також:

Іран передає зброю Росії 

Павлюта-Десландес заявила, що Іран підтримує війну Росії проти України. За її даними, Тегеран передав Москві понад 50 тисяч "Шахедів", якими РФ регулярно атакує українців. 

"Як Росія в Україні, Іран тепер сіє терор серед мирних жителів країн Перської затоки. Латвія — з відважним народом Ірану, що пережив стільки, десятиліття жорстокості й репресій", — сказала посол під час засідання Радбезу ООН.

Зазначимо, 28 лютого о 23:00 за київським часом відбулося екстрене засідання ООН щодо ситуації на Близькому Сході. Запити надіслали Бахрейн, Колумбія, Китай, Франція і Росія.

Яка ситуаці на Близькому Сході

Вранці 28 лютого Ізраїль завдав удару по Тегерану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав це "превентивною атакою". Водночас в країні про введення надзвичайного стану, оскільки очікуються іранські дії у відповідь.

Незадовго Дональд Трамп та Біньямін Нетаньяху оголосили, що операція має кодову назву "Рик лева" (Lion's Roar) і спрямована на знищення іранської ядерної програми, ракетної промисловості та поваленням режиму.

Іран завдав ударів у відповідь і атакував Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки. Так, під обстрілами опинилися  ОАЕ, Кувейт, Катар та Бахрейн. 

Натомість Росія в ООН засудила дії США й Ізраїлю. Василь Небензя назвав удари по Ірану "безрозсудними" та закликав припинити бойові дії.

Іран ООН Латвія дрони війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
