Іран передає зброю РФ — скільки дронів отримала Москва

Вбили тисячі українців — у Латвії відповіли, скільки дронів Іран передав РФ
Посол Латвії в ООН Саніта Павлюта-Десландес заявила, що іранська зброя й технології вбили тисячі невинних українців. Тегеран регулярно передає Москві дрони, якими вона атакує Україну.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Саніта Павлюта-Десландес сказала під час засідання Радбезу ООН.
Іран передає зброю Росії
Павлюта-Десландес заявила, що Іран підтримує війну Росії проти України. За її даними, Тегеран передав Москві понад 50 тисяч "Шахедів", якими РФ регулярно атакує українців.
"Як Росія в Україні, Іран тепер сіє терор серед мирних жителів країн Перської затоки. Латвія — з відважним народом Ірану, що пережив стільки, десятиліття жорстокості й репресій", — сказала посол під час засідання Радбезу ООН.
Зазначимо, 28 лютого о 23:00 за київським часом відбулося екстрене засідання ООН щодо ситуації на Близькому Сході. Запити надіслали Бахрейн, Колумбія, Китай, Франція і Росія.
Яка ситуаці на Близькому Сході
Вранці 28 лютого Ізраїль завдав удару по Тегерану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац назвав це "превентивною атакою". Водночас в країні про введення надзвичайного стану, оскільки очікуються іранські дії у відповідь.
Незадовго Дональд Трамп та Біньямін Нетаньяху оголосили, що операція має кодову назву "Рик лева" (Lion's Roar) і спрямована на знищення іранської ядерної програми, ракетної промисловості та поваленням режиму.
Іран завдав ударів у відповідь і атакував Ізраїль та американські бази в країнах Перської затоки. Так, під обстрілами опинилися ОАЕ, Кувейт, Катар та Бахрейн.
Натомість Росія в ООН засудила дії США й Ізраїлю. Василь Небензя назвав удари по Ірану "безрозсудними" та закликав припинити бойові дії.
