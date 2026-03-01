Видео
Україна
Видео

Иран поддерживает войну РФ — сколько дронов Тегеран передал Москве

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 12:52
Помощь Ирана России — Москва получила более 50 тысяч БПЛА
Посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес. Фото: REUTERS/Jeenah Moon

Иран регулярно передает России оружие и технологии, чем помогает убивать невинных украинцев. Так, Москва получила от Тегерана более 50 тысяч ударных дронов. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес сказала во время заседания Совбеза ООН.

Иран передает оружие России

Павлюта-Десландес заявила, что Иран поддерживает войну России против Украины. По ее данным, Тегеран передал Москве более 50 тысяч "Шахедов", которыми РФ регулярно атакует украинцев.

"Как Россия в Украине, Иран теперь сеет террор среди мирных жителей стран Персидского залива. Латвия — с отважным народом Ирана, пережившим столько, десятилетия жестокости и репрессий", — сказала посол во время заседания Совбеза ООН.

Отметим, 28 февраля в 23:00 по киевскому времени состоялось экстренное заседание ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Запросы прислали Бахрейн, Колумбия, Китай, Франция и Россия.

Какова ситуация на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Тегерану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал это "превентивной атакой". В то же время в стране о введении чрезвычайного положения, поскольку ожидаются иранские ответные действия.

Незадолго Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху объявили, что операция имеет кодовое название "Рык льва" (Lion's Roar) и направлена на уничтожение иранской ядерной программы, ракетной промышленности и свержением режима.

Иран нанес ответные удары и атаковал Израиль и американские базы в странах Персидского залива. Так, под обстрелами оказались ОАЭ, Кувейт, Катар и Бахрейн.

Зато Россия в ООН осудила действия США и Израиля. Василий Небензя назвал удары по Ирану "безрассудными" и призвал прекратить боевые действия.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
