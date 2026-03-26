Москва тайно договорилась с Тегераном о поставках дронов

Дата публикации 26 марта 2026 07:37
Сбитый дрон. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Москва помогает Ирану в войне против США и Израиля, передавая ему дроны, лекарства и продукты. Точный тип беспилотников не раскрывают, однако собеседники предполагают, что речь идет о "Герань-2", которые Россия производит на базе иранских Shahed-136.

Об этом говорится в статье Financial Times, передает Новини.LIVE.

Россия передает Ирану дроны, лекарства и продукты

Россия поставляет Ирану беспилотники, медикаменты и продовольствие, поддерживая Тегеран в войне против США и Израиля. Как утверждается, закрытые консультации между высокопоставленными чиновниками из Москвы и Тегерана о передаче дронов начались уже через несколько дней после того, как Иран был атакован со стороны Израиля и США.

Сам механизм доставки, по этим данным, запустили в начале марта. Ожидается, что весь процесс передачи помощи завершат до конца месяца. Однако, какие именно беспилотники Россия согласилась передать, точно не уточняется, однако собеседники FT предполагают, что речь идет о "Герань-2". Это дроны, которые Москва производит на базе иранских Shahed-136.

Параллельно Иран обращался к России и с просьбой передать ему более современные средства противовоздушной обороны. В конце 2025 года, в декабре, стороны заключили договоренность о поставке 500 переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба", а также 2500 ракет к ним.

Но запрос Тегерана на системы С-400, которые относятся к числу самых современных российских средств противовоздушной обороны, Москва, по информации источников, не поддержала. Вероятной причиной такого решения называют нежелание Кремля идти на дальнейшее обострение отношений с США.

Как писали ранее Новини.LIVE, Иран и Россия регулярно обмениваются дронами. Так в начале марта посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес сообщила, сколько дронов Иран передал России для атак по Украине.

Также Новини.LIVE писали, что в Иране также публично признали, что получают помощь от нескольких стран в военной сфере, а также в экономической и политической областях. В этом помогает Китай и Россия.

Кроме того, в материале Новости.LIVE говорилось о том, почему Израиль не спешит разрывать связи с Россией, хотя та стала союзником Ирана. Посол Израиля в Украине заявил, что Кремль до сих пор является очень влиятельным игроком на Ближнем Востоке и контролирует безопасность региона.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
