Москва тайно договорилась с Тегераном о поставках дронов

Сбитый дрон. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Москва помогает Ирану в войне против США и Израиля, передавая ему дроны, лекарства и продукты. Точный тип беспилотников не раскрывают, однако собеседники предполагают, что речь идет о "Герань-2", которые Россия производит на базе иранских Shahed-136.

Об этом говорится в статье Financial Times, передает Новини.LIVE.

Россия передает Ирану дроны, лекарства и продукты

Россия поставляет Ирану беспилотники, медикаменты и продовольствие, поддерживая Тегеран в войне против США и Израиля. Как утверждается, закрытые консультации между высокопоставленными чиновниками из Москвы и Тегерана о передаче дронов начались уже через несколько дней после того, как Иран был атакован со стороны Израиля и США.

Сам механизм доставки, по этим данным, запустили в начале марта. Ожидается, что весь процесс передачи помощи завершат до конца месяца. Однако, какие именно беспилотники Россия согласилась передать, точно не уточняется, однако собеседники FT предполагают, что речь идет о "Герань-2". Это дроны, которые Москва производит на базе иранских Shahed-136.

Параллельно Иран обращался к России и с просьбой передать ему более современные средства противовоздушной обороны. В конце 2025 года, в декабре, стороны заключили договоренность о поставке 500 переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба", а также 2500 ракет к ним.

Но запрос Тегерана на системы С-400, которые относятся к числу самых современных российских средств противовоздушной обороны, Москва, по информации источников, не поддержала. Вероятной причиной такого решения называют нежелание Кремля идти на дальнейшее обострение отношений с США.

