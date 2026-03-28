Зеленский рассказал о работе украинских экспертов в Катаре

Зеленский рассказал о работе украинских экспертов в Катаре

Дата публикации 28 марта 2026 18:03
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с командой украинских экспертов, которая работает в Катаре. Специалисты делятся украинским опытом и экспертизой. Сейчас в регионе удары баллистикой и дронами — самый большой вызов.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский заявил в своих соцсетях.

Работа украинских экспертов на Ближнем Востоке

Президент рассказал, что украинские эксперты в Катаре уже провели общую оценку ситуации с безопасностью, возможностей страны для отражения воздушных угроз и наработали конкретные решения для усиления защиты неба. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани выразил украинскому лидеру благодарность за консультации наших специалистов и дал высокую оценку их работе.

По словам Владимира Зеленского, удары баллистикой и дронами — это самый большой вызов в регионе. Он отметил, если против баллистики эффективно работают только системы ПВО, то для борьбы с дронами в Украине наработали другие и значительно более дешевые решения. Глава государства отметил, что они уже доказали свою эффективность в противодействии различным типам дронов, и поэтому в нашем опыте так заинтересован Катар.

"Украина всегда говорит о том, что мы готовы делиться своей экспертизой и помогать тем, кто и нам в Украине может помочь с укреплением защиты. Есть готовность Катара к долгосрочному сотрудничеству в различных направлениях. Важно восстановить стабильность в регионе, чтобы никто не страдал от террористических иранских ударов. И мы поддерживаем подход, когда благодаря помощи друг другу безопасности во всем мире становится больше", — подытожил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE со ссылкой на Зеленского, Украина отправила в страны Ближнего Востока 228 своих экспертов. Они работают в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

По словам президента, США и страны Ближнего Востока просят у Украины помощи защитить базы. Он сказал, что сотрудничество с частью государств уже перешло в практическую плоскость.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
