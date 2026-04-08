Іран відкриє Ормузьку протоку на період перемирʼя зі США

Аббас Арагчі.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив двотижневе перемирʼя зі Сполученими Штатами Америки. Він також повідомив про відкриття Ормузької протоки на цей період. За його словами, це відбудеться, якщо атаки припиняться.

Про це Аббас Арагчі повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Відкриття Ормузької протоки

Арагчі наголосив, що у відповідь на звернення прем’єра Пакистану щодо припинення вогню, ініціативу США про переговори на основі їхнього 15-пунктного плану та заяву президента Дональда Трампа про готовність розглядати 10-пунктну пропозицію Ірану, Тегеран погодиться на перемир’я і розблокує Ормузьку протоку.

Глава МЗС повідомив, що вона працюватиме із застереженням.

"Якщо атаки на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів буде забезпечено безпечний прохід через Ормузьку протоку за координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", — додав Арагчі.

Допис Арагчі.

Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації", якщо країна не виконає висунуті їм умови. У Конгресі відреагували на заяву Трампа та закликали до його відставки. Декілька членів Палати представників публічно розкритикували президента.

Згодом Пакистан закликав США та Іран запровадити перемирʼя на два тижні. Премʼєр-міністр країни наголосив, що варто дати шанс дипломатії.

А американський лідер заявив, що готовий призупинити військові дії проти Ірану. За його словами, ініціатива повʼязана зі зверненнями з боку Пакистану та умовами, висунутими Тегераном.

Водночас Рада нацбезпеки Ірану оголосила про "переможний" результат протистояння зі США та Ізраїлем. У зверненні влада подякувала громадянам за стійкість протягом п’яти тижнів конфлікту.

Попри оголошення перемирʼя, Іран та Ізраїль продовжують удари. Умови домовленості майже одразу перестали виконуватися.