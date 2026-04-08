Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Іран відкриє Ормузьку протоку на період перемирʼя зі США

Іран відкриє Ормузьку протоку на період перемирʼя зі США

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 08:16
Іран відкриє Ормузьку протоку на період перемирʼя зі США
Аббас Арагчі. Фото: APA

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі підтвердив двотижневе перемирʼя зі Сполученими Штатами Америки. Він також повідомив про відкриття Ормузької протоки на цей період. За його словами, це відбудеться, якщо атаки припиняться.

Про це Аббас Арагчі повідомив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

Відкриття Ормузької протоки 

Арагчі наголосив, що у відповідь на звернення прем’єра Пакистану щодо припинення вогню, ініціативу США про переговори на основі їхнього 15-пунктного плану та заяву президента Дональда Трампа про готовність розглядати 10-пунктну пропозицію Ірану, Тегеран погодиться на перемир’я і розблокує Ормузьку протоку.

Глава МЗС повідомив, що вона працюватиме із застереженням. 

"Якщо атаки на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів буде забезпечено безпечний прохід через Ормузьку протоку за координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", — додав Арагчі.

Допис Арагчі. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, лідер США Дональд Трамп пригрозив Ірану "знищенням цивілізації", якщо країна не виконає висунуті їм умови. У Конгресі відреагували на заяву Трампа та закликали до його відставки. Декілька членів Палати представників публічно розкритикували президента.

Згодом Пакистан закликав США та Іран запровадити перемирʼя на два тижні. Премʼєр-міністр країни наголосив, що варто дати шанс дипломатії. 

А американський лідер заявив, що готовий призупинити військові дії проти Ірану. За його словами, ініціатива повʼязана зі зверненнями з боку Пакистану та умовами, висунутими Тегераном.

Водночас Рада нацбезпеки Ірану оголосила про "переможний" результат протистояння зі США та Ізраїлем. У зверненні влада подякувала громадянам за стійкість протягом п’яти тижнів конфлікту.

Попри оголошення перемирʼя, Іран та Ізраїль продовжують удари. Умови домовленості майже одразу перестали виконуватися.

США Іран Ормузька протока
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації