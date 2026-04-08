Иран откроет Ормузский пролив на период перемирия с США

Иран откроет Ормузский пролив на период перемирия с США

Дата публикации 8 апреля 2026 08:16
Аббас Арагчи. Фото: APA

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил двухнедельное перемирие с Соединенными Штатами Америки. Он также сообщил об открытии Ормузского пролива на этот период. По его словам, это произойдет, если атаки прекратятся.

Об этом Аббас Арагчи сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Открытие Ормузского пролива

Арагчи подчеркнул, что в ответ на обращение премьера Пакистана о прекращении огня, инициативу США о переговорах на основе их 15-пунктного плана и заявление президента Дональда Трампа о готовности рассматривать 10-пунктное предложение Ирана, Тегеран согласится на перемирие и разблокирует Ормузский пролив.

Глава МИД сообщил, что он будет работать с оговоркой.

"Если атаки на Иран будут прекращены, наши мощные вооруженные силы прекратят свои оборонительные операции. В течение двух недель будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", — добавил Арагчи.

Читайте также:
Пост Арагчи. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, лидер США Дональд Трамп пригрозил Ирану "уничтожением цивилизации", если страна не выполнит выдвинутые им условия. В Конгрессе отреагировали на заявление Трампа и призвали к его отставке. Несколько членов Палаты представителей публично раскритиковали президента.

Впоследствии Пакистан призвал США и Иран ввести перемирие на две недели. Премьер-министр страны подчеркнул, что стоит дать шанс дипломатии.

А американский лидер заявил, что готов приостановить военные действия против Ирана. По его словам, инициатива связана с обращениями со стороны Пакистана и условиями, выдвинутыми Тегераном.

В то же время Совет нацбезопасности Ирана объявил о "победном" результате противостояния с США и Израилем. В обращении власти поблагодарили граждан за стойкость в течение пяти недель конфликта.

Несмотря на объявление перемирия, Иран и Израиль продолжают удары. Условия договоренности почти сразу перестали выполняться.

США Иран Ормузский пролив
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
