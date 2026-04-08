Главная Новости дня В Иране заявили о победе над США и представили план капитуляции

Дата публикации 8 апреля 2026 04:01
В Иране показали условия, на которые США якобы согласились ради перемирия
Люди в Иране собрались на улицах после угроз Дональда Трампа. Фото: Reuters

Совет национальной безопасности Ирана заявил о "победе" по итогам конфликта с США и Израилем. В официальном обращении власти поздравили население страны с "сопротивлением" в ходе пяти недель противостояния. Также утверждается, что США якобы согласились с предложенным Тегераном мирным планом.

Речь идет о документе, который включает десять ключевых пунктов урегулирования, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The New York Times

Среди заявленных условий Ирана оказались гарантии ненападения на Иран, сохранение контроля над Ормузским проливом и снятие санкций. Также упоминаются вывод американских войск из региона и финансовая компенсация. В Тегеране подчеркивают, что речь идет о полном пакете договоренностей, который, по их версии, был принят Вашингтоном. 

Американский бомбардировщик в небе над Ираном в апреле 2026 года
Американский бомбардировщик F-35 в небе над Ираном. Фото: Reuters

Разные позиции сторон по мирному плану

При этом официальная позиция США остается сдержанной. Президент Дональд Трамп в своих заявлениях отметил лишь готовность обсуждать предложенный план, не подтверждая его принятие. Таким образом, заявления сторон существенно расходятся.

В иранском Совете нацбезопасности призвали сохранять единство до окончательного согласования деталей. По их словам, процесс переговоров еще не завершен, несмотря на достигнутые договоренности. 

Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция

Максим Яворницкий
