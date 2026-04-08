В Ірані показали умови, на які США нібито погодилися заради перемир'я

В Ірані заявили про перемогу над США і представили план капітуляції
Рада національної безпеки Ірану заявила про "перемогу" за підсумками конфлікту зі США та Ізраїлем. В офіційному зверненні влада привітала населення країни з "опором" під час п'яти тижнів протистояння. Також стверджується, що США нібито погодилися із запропонованим Тегераном мирним планом.
Йдеться про документ, який включає десять ключових пунктів врегулювання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.
Серед заявлених умов Ірану виявилися гарантії ненападу на Іран, збереження контролю над Ормузькою протокою та зняття санкцій. Також згадуються виведення американських військ із регіону і фінансова компенсація. У Тегерані підкреслюють, що йдеться про повний пакет домовленостей, який, за їхньою версією, був прийнятий Вашингтоном.
Різні позиції сторін щодо мирного плану
При цьому офіційна позиція США залишається стриманою. Президент Дональд Трамп у своїх заявах зазначив лише готовність обговорювати запропонований план, не підтверджуючи його ухвалення. Таким чином, заяви сторін істотно розходяться.
В іранській Раді нацбезпеки закликали зберігати єдність до остаточного узгодження деталей. За їхніми словами, процес переговорів ще не завершено, незважаючи на досягнуті домовленості.
