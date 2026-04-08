Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Ірані заявили про перемогу над США і представили план капітуляції

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 04:01
В Ірані показали умови, на які США нібито погодилися заради перемир'я
Люди в Ірані зібралися на вулицях після погроз Дональда Трампа. Фото: Reuters

Рада національної безпеки Ірану заявила про "перемогу" за підсумками конфлікту зі США та Ізраїлем. В офіційному зверненні влада привітала населення країни з "опором" під час п'яти тижнів протистояння. Також стверджується, що США нібито погодилися із запропонованим Тегераном мирним планом.

Йдеться про документ, який включає десять ключових пунктів врегулювання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Серед заявлених умов Ірану виявилися гарантії ненападу на Іран, збереження контролю над Ормузькою протокою та зняття санкцій. Також згадуються виведення американських військ із регіону і фінансова компенсація. У Тегерані підкреслюють, що йдеться про повний пакет домовленостей, який, за їхньою версією, був прийнятий Вашингтоном.

Американский бомбардировщик в небе над Ираном в апреле 2026 года
Американський бомбардувальник F-35 у небі над Іраном. Фото: Reuters

Різні позиції сторін щодо мирного плану

При цьому офіційна позиція США залишається стриманою. Президент Дональд Трамп у своїх заявах зазначив лише готовність обговорювати запропонований план, не підтверджуючи його ухвалення. Таким чином, заяви сторін істотно розходяться.

В іранській Раді нацбезпеки закликали зберігати єдність до остаточного узгодження деталей. За їхніми словами, процес переговорів ще не завершено, незважаючи на досягнуті домовленості.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

США Іран перемир'я Близький Схід
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації