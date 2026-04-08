В Ірані показали умови, на які США нібито погодилися заради перемир'я

Люди в Ірані зібралися на вулицях після погроз Дональда Трампа. Фото: Reuters

Рада національної безпеки Ірану заявила про "перемогу" за підсумками конфлікту зі США та Ізраїлем. В офіційному зверненні влада привітала населення країни з "опором" під час п'яти тижнів протистояння. Також стверджується, що США нібито погодилися із запропонованим Тегераном мирним планом.

Йдеться про документ, який включає десять ключових пунктів врегулювання, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The New York Times.

Серед заявлених умов Ірану виявилися гарантії ненападу на Іран, збереження контролю над Ормузькою протокою та зняття санкцій. Також згадуються виведення американських військ із регіону і фінансова компенсація. У Тегерані підкреслюють, що йдеться про повний пакет домовленостей, який, за їхньою версією, був прийнятий Вашингтоном.

Американський бомбардувальник F-35 у небі над Іраном. Фото: Reuters

Різні позиції сторін щодо мирного плану

При цьому офіційна позиція США залишається стриманою. Президент Дональд Трамп у своїх заявах зазначив лише готовність обговорювати запропонований план, не підтверджуючи його ухвалення. Таким чином, заяви сторін істотно розходяться.

В іранській Раді нацбезпеки закликали зберігати єдність до остаточного узгодження деталей. За їхніми словами, процес переговорів ще не завершено, незважаючи на досягнуті домовленості.

