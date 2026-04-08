Видео

Главная Новости дня Израиль и Иран продолжают обмен ударами несмотря на перемирие

Израиль и Иран продолжают обмен ударами несмотря на перемирие

Дата публикации 8 апреля 2026 05:26
Израиль и Иран не остановили боевые действия после объявления перемирия
Ракетная атака на Израиль. Фото: Reuters/Amir Cohen

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. К этому соглашению присоединился и Израиль. Однако условия договоренности почти сразу же перестали выполняться. 

Несмотря на сообщения о прекращении огня, боевые действия между Израилем и Ираном продолжаются, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Times of Israel.

По информации источников в сфере безопасности, израильская авиация продолжает наносить удары по территории Ирана. В то же время Тегеран осуществил новые пуски баллистических ракет по Израилю. Таким образом, объявленное перемирие фактически не соблюдается. 

Протестующие в Иране
Иранцы сжигают израильский флаг. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перемирие не распространяется на все направления

Удары со стороны Израиля не прекращались даже после предполагаемого вступления соглашения в силу. В ответ Иран провел несколько ракетных атак. Официальных подтверждений полной остановки боевых действий с обеих сторон пока нет.

Ситуация осложняется и на других участках конфликта. Несмотря на заявления о возможном расширении перемирия, Израиль продолжает операции против "Хезболлы" в Ливане. Это указывает на отсутствие единого подхода к прекращению огня в регионе.

На данный момент стороны не подтвердили выполнение всех условий перемирия. Военные действия частично продолжаются. 

США Иран Израиль Ближний Восток
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
