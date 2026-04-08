Израиль и Иран не остановили боевые действия после объявления перемирия

Ракетная атака на Израиль.

Президент США Дональд Трамп объявил о перемирии с Ираном на две недели. К этому соглашению присоединился и Израиль. Однако условия договоренности почти сразу же перестали выполняться.

Несмотря на сообщения о прекращении огня, боевые действия между Израилем и Ираном продолжаются, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Times of Israel.

По информации источников в сфере безопасности, израильская авиация продолжает наносить удары по территории Ирана. В то же время Тегеран осуществил новые пуски баллистических ракет по Израилю. Таким образом, объявленное перемирие фактически не соблюдается.

Иранцы сжигают израильский флаг.

Перемирие не распространяется на все направления

Удары со стороны Израиля не прекращались даже после предполагаемого вступления соглашения в силу. В ответ Иран провел несколько ракетных атак. Официальных подтверждений полной остановки боевых действий с обеих сторон пока нет.

Ситуация осложняется и на других участках конфликта. Несмотря на заявления о возможном расширении перемирия, Израиль продолжает операции против "Хезболлы" в Ливане. Это указывает на отсутствие единого подхода к прекращению огня в регионе.

На данный момент стороны не подтвердили выполнение всех условий перемирия. Военные действия частично продолжаются.

Ранее портал Новини.LIVE сообщал о заявлении Ирана, которое последовало вскоре после слов Дональда Трампа о перемирии.

Также Новини.LIVE писали об инициативе американских конгрессменов, заговоривших о процедуре импичмента президенту США.