Ізраїль та Іран не зупинили бойові дії після оголошення перемир'я

Ракетна атака на Ізраїль.

Президент США Дональд Трамп оголосив про перемир'я з Іраном на два тижні. До цієї угоди приєднався й Ізраїль. Однак умови домовленості майже одразу ж перестали виконуватися.

Незважаючи на повідомлення про припинення вогню, бойові дії між Ізраїлем та Іраном тривають, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією джерел у сфері безпеки, ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по території Ірану. Водночас Тегеран здійснив нові пуски балістичних ракет по Ізраїлю. Таким чином, оголошене перемир'я фактично не дотримується.

Іранці спалюють ізраїльський прапор.

Перемир'я не поширюється на всі напрямки

Удари з боку Ізраїлю не припинялися навіть після передбачуваного набуття угодою чинності. У відповідь Іран провів кілька ракетних атак. Офіційних підтверджень повного припинення бойових дій з обох сторін поки що немає.

Ситуація ускладнюється і на інших ділянках конфлікту. Незважаючи на заяви про можливе розширення перемир'я, Ізраїль продовжує операції проти "Хезболли" в Лівані. Це вказує на відсутність єдиного підходу до припинення вогню в регіоні.

Наразі сторони не підтвердили виконання всіх умов перемир'я. Військові дії частково тривають.

Раніше портал Новини.LIVE повідомляв про заяву Ірану, яка послідувала незабаром після слів Дональда Трампа про перемир'я.

Також Новини.LIVE писали про ініціативу американських конгресменів, які заговорили про процедуру імпічменту президенту США.