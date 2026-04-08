Головна Новини дня Ізраїль та Іран продовжують обмін ударами попри перемир'я

Ізраїль та Іран продовжують обмін ударами попри перемир'я

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 05:26
Ізраїль та Іран не зупинили бойові дії після оголошення перемир'я
Ракетна атака на Ізраїль. Фото: Reuters/Amir Cohen

Президент США Дональд Трамп оголосив про перемир'я з Іраном на два тижні. До цієї угоди приєднався й Ізраїль. Однак умови домовленості майже одразу ж перестали виконуватися.

Незважаючи на повідомлення про припинення вогню, бойові дії між Ізраїлем та Іраном тривають, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на The Times of Israel.

За інформацією джерел у сфері безпеки, ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по території Ірану. Водночас Тегеран здійснив нові пуски балістичних ракет по Ізраїлю. Таким чином, оголошене перемир'я фактично не дотримується.

Протестующие в Иране
Іранці спалюють ізраїльський прапор. Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Перемир'я не поширюється на всі напрямки

Удари з боку Ізраїлю не припинялися навіть після передбачуваного набуття угодою чинності. У відповідь Іран провів кілька ракетних атак. Офіційних підтверджень повного припинення бойових дій з обох сторін поки що немає.

Ситуація ускладнюється і на інших ділянках конфлікту. Незважаючи на заяви про можливе розширення перемир'я, Ізраїль продовжує операції проти "Хезболли" в Лівані. Це вказує на відсутність єдиного підходу до припинення вогню в регіоні.

Наразі сторони не підтвердили виконання всіх умов перемир'я. Військові дії частково тривають.

США Іран Ізраїль Близький Схід
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
