Перемир'я з Іраном: Трамп обвалив ціни на світовому ринку нафти

Робітник обслуговує клапани на нафтовому родовищі Румайла. Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Світові ціни на нафту різко пішли вниз і впали нижче 100 доларів за барель. Це сталося після того, як Дональд Трамп погодився на двотижневе перемир'я з Іраном, щоб розблокувати рух танкерів у Перській затоці.

Про це йдеться у статті Axios, цитує Новини.LIVE.

Світовий ринок нафти обвалився через перемир'я з Іраном

У вівторок, 7 квітня, ввечері нафта стрімко подешевшала. Такого сильного падіння за один день ринок не бачив із часів війни у Перській затоці 1991 року.

Вартість світової марки Brent обвалилася приблизно на 13% і зупинилася на рівні 95 доларів за барель. Американська нафта WTI втратила 14% і тепер коштує 96 доларів. Та навіть попри це стрімке здешевлення, цифри все ще відчутно вищі за 73 долари — саме стільки коштував барель наприкінці лютого, доки не почалися бойові дії.

Статистика цін. Фото: скриншот

Причиною обвалу стала заява президента Трампа. Він повідомив, що США погодилися на двотижневе припинення вогню з Іраном за планом, який запропонував Пакистан.

Головна умова Вашингтона у тому, що Тегеран має повністю відкрити Ормузьку протоку. Через цю вузьку ділянку морем проходить чверть усієї світової торгівлі нафтою. Коли цей шлях фактично перекрили, це й спровокувало найбільший хаос в історії енергетичного ринку.

Іранська сторона вже відреагувала. Міністр закордонних справ від імені Вищої ради національної безпеки опублікував заяву, де зазначив, що рух протокою "буде можливий завдяки координації зі Збройними силами Ірану та з належним урахуванням технічних обмежень". Але які саме це обмеження у Тегерані не пояснили.

Поки політики домовляються, ринок реальної фізичної нафти досі штормить через закриті експортні шляхи. Країни Близького Сходу були змушені різко зменшити видобуток. За даними статистичного управління Міністерства енергетики, Ірак, Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Катар та Бахрейн у березні сукупно скоротили виробництво на 7,5 мільйона барелів на день.

Як писав раніше Новини.LIVE, Дональд Трамп погрожував Ірану "знищенням цілої цивілізації", якщо ті не погодяться на перемир'я. Така заява сколихнула Конгрес США, де понад 50 політиків запропонували провести імпічмент президента.

Через кризу на нафтовому ринку США навіть вирішили поступитися санкціями. Так Дональд Трамп зняв санкції з іранської нафти та дозволив доставити російську нафту на Кубу. Він аргументував таке рішення тим, що це нібито не дасть високих прибутків.