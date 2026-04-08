Перемирие с Ираном: Трамп обвалил цены на мировом рынке нефти

Рабочий обслуживает клапаны на нефтяном месторождении Румайла. Фото: REUTERS/Essam Al-Sudani

Мировые цены на нефть резко пошли вниз и упали ниже 100 долларов за баррель. Это произошло после того, как Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном, чтобы разблокировать движение танкеров в Персидском заливе.

Об этом говорится в статье Axios, цитирует Новини.LIVE.

Мировой рынок нефти обвалился из-за перемирия с Ираном

Во вторник, 7 апреля, вечером нефть стремительно подешевела. Такого сильного падения за один день рынок не видел со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

Стоимость мировой марки Brent обвалилась примерно на 13% и остановилась на уровне 95 долларов за баррель. Американская нефть WTI потеряла 14% и теперь стоит 96 долларов. Но даже несмотря на это стремительное удешевление, цифры все еще ощутимо выше 73 долларов — именно столько стоил баррель в конце февраля, пока не начались боевые действия.

Статистика цен.

Причиной обвала стало заявление президента Трампа. Он сообщил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном по плану, который предложил Пакистан.

Главное условие Вашингтона в том, что Тегеран должен полностью открыть Ормузский пролив. Через этот узкий участок по морю проходит четверть всей мировой торговли нефтью. Когда этот путь фактически перекрыли, это и спровоцировало самый большой хаос в истории энергетического рынка.

Иранская сторона уже отреагировала. Министр иностранных дел от имени Высшего совета национальной безопасности опубликовал заявление, где отметил, что движение по проливу "будет возможно благодаря координации с Вооруженными силами Ирана и с надлежащим учетом технических ограничений". Но какие именно это ограничения в Тегеране не объяснили.

Пока политики договариваются, рынок реальной физической нефти до сих пор штормит из-за закрытых экспортных путей. Страны Ближнего Востока были вынуждены резко уменьшить добычу. По данным статистического управления Министерства энергетики, Ирак, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар и Бахрейн в марте совокупно сократили производство на 7,5 миллиона баррелей в день.

Как писал ранее Новини.LIVE, Дональд Трамп угрожал Ирану "уничтожением целой цивилизации", если те не согласятся на перемирие. Такое заявление всколыхнуло Конгресс США, где более 50 политиков предложили провести импичмент президента.

Из-за кризиса на нефтяном рынке США даже решили уступить санкциями. Так Дональд Трамп снял санкции с иранской нефти и позволил доставить российскую нефть на Кубу. Он аргументировал такое решение тем, что это якобы не даст высоких доходов.