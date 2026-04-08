Дуже скоро: Трамп анонсував зустріч делегацій США та Ірану

Президент США Дональд Трамп анонсував зустріч з іранською стороною для обговорення "мирної угоди". Потенційним місцем переговорів він назвав Ісламабад. Американський лідер повідомив, що до команди можуть увійти кілька високопоставлених представників, однак остаточний склад ще не визначено через питання безпеки.

Трамп заявив, що відбудеться зустріч делегацій США та Ірану

Президент США Дональд Трамп анонсував, що делегації США та Ірану зустрінуться "дуже скоро". Він підкреслив, що перемир’я слугуватиме проміжним кроком для досягнення довгострокового миру.

Місцем потенційного саміту глава Білого дому назвав Ісламабад у Пакистані, який запропонував провести переговори найближчим часом.

Американський лідер уточнив, що до переговорної команди можуть увійти спецпосланець Стів Віткофф, радник Джаред Кушнер та, можливо, віцепрезидент Джей Ді Венс.

"У нас будуть Стів Віткофф, Джаред Кушнер, Джей Ді — можливо, Джей Ді, я не знаю. Є питання безпеки", — зазначив Трамп.

Напередодні він підтвердив готовність США до двотижневого перемир’я, за умови досягнення мирної угоди. Іран у відповідь пообіцяв тимчасово відновити судноплавство в Ормузькій протоці.

Водночас Трамп попередив, що США можуть повернутися до бойових дій, якщо домовленість не відповідатиме американським вимогам.

Новини.LIVE інформували, що перше судно пройшло через Ормузьку протоку після перемир'я між США та Іраном. Однак сотні кораблів досі не можуть пройти, а Іран висуває нові умови для їхнього руху. Відтак, з танкерів стягуватимуть по долару за кожен барель нафти, що перевозиться.

Також Новини.LIVE писали, що 8 квітня ввечері прем’єр Пакистану Шахбаз Шаріф повідомив про порушення перемир’я між США та Іраном. Його країна допомагає в переговорах як посередник. За його словами, сьогодні на Близькому Сході відбулися вибухи, що загрожують мирному процесу.