Головна Новини дня Прем'єр Пакистану заявив про порушення перемир'я на Близькому Сході

Прем’єр Пакистану заявив про порушення перемир'я на Близькому Сході

Дата публікації: 8 квітня 2026 20:06
Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаза Шаріфа. Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив про порушення перемир'я між США та Іраном. Його країна виступає одним із посередників у переговорах між країнами. Відомо, що сьогодні вибухи лунали у кількох місцях на Близькому Сході. 

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Шехбаз Шаріф написав в Х, а також заявило ЗМІ Al Jazeera.

Порушення перемир'я між США та Іраном

Шаріф розповів, що у кількох місцях на Близькому Сході повідомляється про порушення режиму припинення вогню. Він наголосив, що це це підриває домовленості мирного процесу. 

"Я настійно та щиро закликаю всі сторони проявити стриманість і дотримуватися режиму припинення вогню протягом двох тижнів, як було домовлено, щоб дипломатія могла відіграти провідну роль у мирному врегулюванні конфлікту", — зазначив прем'єр Пакистану.

Водночас ЗМІ повідомляли про обстріли ОАЕ, Кувейту, Бахрейну та Саудівської Аравії. Також системи ППО відбивали удари балістичних і крилатих ракет. 

Так, на газовому комплексі Habshan в Абу-Дабі спалахнула пожежа через падіння уламків. Об'єкт тимчасово призупинив роботу. Внаслідок обстрілу троє людей постраждали. 

Крім того, у Кувейті зафіксували влучання у нафтові об'єкти та електростанції, що завдало серйозної шкоди інфраструктурі. Військові країни заявили про перехоплення 28 безпілотників.

У Бахрейні через падіння уламків у районі Сітри пошкоджено будинки та поранено двох громадян.

Як повідомляли Новини.LIVE, 8 квітня Дональд Трамп погодився на двотижневе перемир'я з Іраном. Таке рішення ухвалили після консультацій із міжнародними партнерами.

Однак іранські ЗМІ заявили, що США та Ізраїль порушили режим припинення вогню. Американcько-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод "Лаван" на острові Лаван. 

Пакистан перемир'я Близький Схід
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
