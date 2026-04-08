Видео

Премьер Пакистана заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

Премьер Пакистана заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

Дата публикации 8 апреля 2026 20:06
Премьер Пакистана заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке
Премьер-министр Пакистана Шехбаза Шарифа. Фото: REUTERS/Hasnoor Hussain

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил о нарушении перемирия между США и Ираном. Его страна выступает одним из посредников в переговорах между странами. Известно, что сегодня взрывы раздавались в нескольких местах на Ближнем Востоке.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Шехбаз Шариф написал в Х, а также заявило СМИ Al Jazeera.

Нарушение перемирия между США и Ираном

Шариф рассказал, что в нескольких местах на Ближнем Востоке сообщается о нарушении режима прекращения огня. Он подчеркнул, что это это подрывает договоренности мирного процесса.

"Я настоятельно и искренне призываю все стороны проявить сдержанность и соблюдать режим прекращения огня в течение двух недель, как было договорено, чтобы дипломатия могла сыграть ведущую роль в мирном урегулировании конфликта", — отметил премьер Пакистана.

В то же время СМИ сообщали об обстрелах ОАЭ, Кувейта, Бахрейна и Саудовской Аравии. Также системы ПВО отражали удары баллистических и крылатых ракет.

Так, на газовом комплексе Habshan в Абу-Даби вспыхнул пожар из-за падения обломков. Объект временно приостановил работу. В результате обстрела три человека пострадали.

Кроме того, в Кувейте зафиксировали попадание в нефтяные объекты и электростанции, что нанесло серьезный ущерб инфраструктуре. Военные страны заявили о перехвате 28 беспилотников.

В Бахрейне из-за падения обломков в районе Ситры повреждены дома и ранены двое граждан.

Как сообщали Новини.LIVE, 8 апреля Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Такое решение было принято после консультаций с международными партнерами.

Однако иранские СМИ заявили, что США и Израиль нарушили режим прекращения огня. Американско-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод "Лаван" на острове Лаван.

Пакистан перемирие Ближний Восток
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
