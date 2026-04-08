Перемир’я США та Ірану: перше судно пройшло через Ормузьку протоку

Прохід судна. Ілюстративне фото: Reuters

Французький контейнеровоз став першим судном із Західної Європи, яке пройшло через Ормузьку протоку від початку війни в Ірані. Прохід відбувся після оголошення перемир’я та за погодженням із Тегераном, попри напружену ситуацію в регіоні. Водночас сотні суден залишаються заблокованими, а Іран висуває додаткові умови для проходу.

Перше судно пройшло Ормузьку протоку після оголошеного перемир'я. Мовиться про контейнеровоз CMA CGM Kribi, який належить французькій компанії CMA CGM.

За даними відстеження, 2 квітня судно вирушило з району Дубая у бік Ірану, тримаючись поблизу іранського узбережжя та рухаючись визначеним коридором між островами Кешм і Ларак. Уже зранку воно повідомило про успішне проходження протоки та перебування біля Маскату.

Судно стало першим, зареєстрованим у Західній Європі, якому вдалося подолати цей маршрут після початку конфлікту. До цього CMA CGM Kribi, як і багато інших іноземних суден, змушений був простоювати в Перській затоці з початку березня через різке скорочення судноплавства. У компанії повідомляли, що загалом 14 її суден залишаються заблокованими в регіоні.

За інформацією іранського державного телеканалу IRIB, прохід став можливим після оголошеного перемир’я та за дозволом влади Ірану.

Водночас як зазначає The Financial Times, Тегеран попередив судновласників: без офіційного погодження їхні судна можуть стати цілями для ударів.

Крім того, Іран запровадив додаткові фінансові умови: з танкерів стягуватимуть по 1 долару за кожен барель перевезеної нафти, причому оплата здійснюється у криптовалюті. Порожні судна, за наявними даними, можуть проходити безперешкодно.

Наразі на вихід із затоки очікують від 300 до 400 суден. На цьому тлі лідери країн ЄС, а також Канади, Великої Британії, Данії, Нідерландів, Іспанії та Греції виступили зі спільною заявою, привітавши двотижневе перемир’я та наголосивши на необхідності гарантувати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Новини.LIVE інформували, що 8 квітня Президент США Дональда Трампа оголосив про тимчасову паузу у військових діях проти Ірану, відклавши можливий удар на два тижні після консультацій із партнерами. У Вашингтоні також допускають перехід до переговорів, зважаючи на сигнали з боку Ірану та посередницькі ініціативи, зокрема від Пакистану.

Також Новини.LIVE повідомляли, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердив двотижневе перемир’я зі США та анонсував відкриття Ормузької протоки на цей період за умови припинення атак. За його словами, рішення ухвалене після звернень прем’єра Пакистану та ініціативи США щодо переговорів на основі їхнього 15-пунктного плану.