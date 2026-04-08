Трамп обіцяє багатство та відбудову Ірану: що буде з нафтою

Дональд Трамп прогнозує настання "Золотого віку Близького Сходу" та заявив про наміри США контролювати розблокування Ормузької протоки. За словами президента, Іран втомився від конфронтації і готовий перейти до процесів економічного відновлення.

Про це Дональд Трамп висловився у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

США допоможуть розблокувати Ормузьку протоку

Сполучені Штати Америки братимуть безпосередню участь у вирішенні логістичної кризи в Ормузькій протоці. Дональд Трамп переконаний, що на Близькому Сході настає період глобального примирення, оскільки всі сторони прагнуть зупинити напругу.

"Великий день для миру у всьому світі! Іран хоче, щоб це сталося, їм уже набридло! Так само як і всім іншим!", — наголосив американський лідер у своїй публікації.

За його словами, Вашингтон допоможе впоратися з накопиченням транспорту на цьому ключовому морському маршруті. Щоб гарантувати безпеку та успішність транзиту, американська сторона планує завантажити свої кораблі різноманітними припасами і "просто побути поруч". Трамп підкреслив, що відчуває цілковиту впевненість у позитивному розвитку подій.

Крім того, президент США спрогнозував значний економічний підйом в іранській державі та регіоні загалом. Він заявив, що завдяки мирним ініціативам будуть зароблені "великі гроші", а Іран зможе перейти до етапу післявоєнної відбудови.

"Так само, як ми переживаємо в США, це може стати Золотим віком Близького Сходу!!!" — підсумував Дональд Трамп.

Як уже писав раніше Новини.LIVE, Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир'я з Іраном. Раніше американський президент погрожував Ірану винищенням цілої цивілізації, що спочатку призвело до відмови з боку іранських лідерів до будь-яких контактів з американцями.

Погрозливі заяви Трампа викликали низку дискусій всередині Конгресу США. Посадовці навсправжки розглядають імпічмент президента і дедалі більше чиновників підтримують таку ідею.

Тим часом в Ірані заявили, що нібито перемогли США. Вони завили, що американська сторона прийняла позиції мирного плану.

Разом з тим перемир'я між США та Іраном обвалило ціни на нафту, встановивши новий рекорд. Ціна за нафту впала в середньому на 13%, але вона досі вища за показник, який був до початку бойових дій в Ірані.