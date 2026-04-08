Главная Новости дня Трамп обещает богатство и восстановление Ирана: что будет с нефтью

Трамп обещает богатство и восстановление Ирана: что будет с нефтью

Дата публикации 8 апреля 2026 08:48
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Дональд Трамп прогнозирует наступление "Золотого века Ближнего Востока" и заявил о намерениях США контролировать разблокирование Ормузского пролива. По словам президента, Иран устал от конфронтации и готов перейти к процессам экономического восстановления.

Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social, передает Новини.LIVE.

США помогут разблокировать Ормузский пролив

Соединенные Штаты Америки будут принимать непосредственное участие в решении логистического кризиса в Ормузском проливе. Дональд Трамп убежден, что на Ближнем Востоке наступает период глобального примирения, поскольку все стороны стремятся остановить напряжение.

Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот

"Великий день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, им уже надоело! Так же как и всем остальным!", — подчеркнул американский лидер в своей публикации.

По его словам, Вашингтон поможет справиться с накоплением транспорта на этом ключевом морском маршруте. Чтобы гарантировать безопасность и успешность транзита, американская сторона планирует загрузить свои корабли разнообразными припасами и "просто побыть рядом". Трамп подчеркнул, что чувствует полную уверенность в положительном развитии событий.

Кроме того, президент США спрогнозировал значительный экономический подъем в иранском государстве и регионе в целом. Он заявил, что благодаря мирным инициативам будут заработаны "большие деньги", а Иран сможет перейти к этапу послевоенного восстановления.

"Так же, как мы переживаем в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!!!" — подытожил Дональд Трамп.

Как уже писал ранее Новини.LIVE, Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Ранее американский президент угрожал Ирану истреблением целой цивилизации, что изначально привело к отказу со стороны иранских лидеров к любым контактам с американцами.

Угрожающие заявления Трампа вызвали ряд дискуссий внутри Конгресса США. Чиновники всерьез рассматривают импичмент президента и все больше чиновников поддерживают такую идею.

Тем временем в Иране заявили, что якобы победили США. Они заявили, что американская сторона приняла позиции мирного плана.

Вместе с тем перемирие между США и Ираном обвалило цены на нефть, установив новый рекорд. Цена за нефть упала в среднем на 13%, но она до сих пор выше показателя, который был до начала боевых действий в Иране.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
