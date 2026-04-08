Трамп обещает богатство и восстановление Ирана: что будет с нефтью
Дональд Трамп прогнозирует наступление "Золотого века Ближнего Востока" и заявил о намерениях США контролировать разблокирование Ормузского пролива. По словам президента, Иран устал от конфронтации и готов перейти к процессам экономического восстановления.
Об этом Дональд Трамп высказался в соцсети Truth Social, передает Новини.LIVE.
США помогут разблокировать Ормузский пролив
Соединенные Штаты Америки будут принимать непосредственное участие в решении логистического кризиса в Ормузском проливе. Дональд Трамп убежден, что на Ближнем Востоке наступает период глобального примирения, поскольку все стороны стремятся остановить напряжение.
"Великий день для мира во всем мире! Иран хочет, чтобы это произошло, им уже надоело! Так же как и всем остальным!", — подчеркнул американский лидер в своей публикации.
По его словам, Вашингтон поможет справиться с накоплением транспорта на этом ключевом морском маршруте. Чтобы гарантировать безопасность и успешность транзита, американская сторона планирует загрузить свои корабли разнообразными припасами и "просто побыть рядом". Трамп подчеркнул, что чувствует полную уверенность в положительном развитии событий.
Кроме того, президент США спрогнозировал значительный экономический подъем в иранском государстве и регионе в целом. Он заявил, что благодаря мирным инициативам будут заработаны "большие деньги", а Иран сможет перейти к этапу послевоенного восстановления.
"Так же, как мы переживаем в США, это может стать Золотым веком Ближнего Востока!!!" — подытожил Дональд Трамп.
Как уже писал ранее Новини.LIVE, Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном. Ранее американский президент угрожал Ирану истреблением целой цивилизации, что изначально привело к отказу со стороны иранских лидеров к любым контактам с американцами.
Угрожающие заявления Трампа вызвали ряд дискуссий внутри Конгресса США. Чиновники всерьез рассматривают импичмент президента и все больше чиновников поддерживают такую идею.
Тем временем в Иране заявили, что якобы победили США. Они заявили, что американская сторона приняла позиции мирного плана.
Вместе с тем перемирие между США и Ираном обвалило цены на нефть, установив новый рекорд. Цена за нефть упала в среднем на 13%, но она до сих пор выше показателя, который был до начала боевых действий в Иране.
