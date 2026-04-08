Перемирие США и Ирана: первое судно прошло через Ормузский пролив

Проход судна.

Французский контейнеровоз стал первым судном из Западной Европы, которое прошло через Ормузский пролив с начала войны в Иране. Проход состоялся после объявления перемирия и по согласованию с Тегераном, несмотря на напряженную ситуацию в регионе. В то же время сотни судов остаются заблокированными, а Иран выдвигает дополнительные условия для прохода.

Первое судно прошло Ормузский пролив после объявленного перемирия. Речь идет о контейнеровозе CMA CGM Kribi, который принадлежит французской компании CMA CGM.

По данным отслеживания, 2 апреля судно отправилось из района Дубая в сторону Ирана, держась вблизи иранского побережья и двигаясь по определенному коридору между островами Кешм и Ларак. Уже утром оно сообщило об успешном прохождении пролива и пребывании возле Маската.

Судно стало первым, зарегистрированным в Западной Европе, которому удалось преодолеть этот маршрут после начала конфликта. До этого CMA CGM Kribi, как и многие другие иностранные суда, вынужден был простаивать в Персидском заливе с начала марта из-за резкого сокращения судоходства. В компании сообщали, что всего 14 ее судов остаются заблокированными в регионе.

По информации иранского государственного телеканала IRIB, проход стал возможным после объявленного перемирия и с разрешения властей Ирана.

В то же время, как отмечает The Financial Times, Тегеран предупредил судовладельцев: без официального согласования их суда могут стать целями для ударов.

Кроме того, Иран ввел дополнительные финансовые условия: с танкеров будут взимать по 1 доллару за каждый баррель перевезенной нефти, причем оплата осуществляется в криптовалюте. Пустые суда, по имеющимся данным, могут проходить беспрепятственно.

Сейчас на выход из залива ожидают от 300 до 400 судов. На этом фоне лидеры стран ЕС, а также Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов, Испании и Греции выступили с совместным заявлением, приветствовав двухнедельное перемирие и подчеркнув необходимость гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Новини.LIVE информировали, что 8 апреля Президент США Дональда Трампа объявил о временной паузе в военных действиях против Ирана, отложив возможный удар на две недели после консультаций с партнерами. В Вашингтоне также допускают переход к переговорам, учитывая сигналы со стороны Ирана и посреднические инициативы, в частности от Пакистана.

Также Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил двухнедельное перемирие с США и анонсировал открытие Ормузского пролива на этот период при условии прекращения атак. По его словам, решение принято после обращений премьера Пакистана и инициативы США о переговорах на основе их 15-пунктного плана.