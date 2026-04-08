Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Перемирие США и Ирана: первое судно прошло через Ормузский пролив

Перемирие США и Ирана: первое судно прошло через Ормузский пролив

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 17:42
Перемирие США и Ирана: первое судно прошло через Ормузский пролив
Проход судна. Иллюстративное фото: Reuters

Французский контейнеровоз стал первым судном из Западной Европы, которое прошло через Ормузский пролив с начала войны в Иране. Проход состоялся после объявления перемирия и по согласованию с Тегераном, несмотря на напряженную ситуацию в регионе. В то же время сотни судов остаются заблокированными, а Иран выдвигает дополнительные условия для прохода.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg и The Financial Times.

Первое судно прошло через Ормузский пролив

Первое судно прошло Ормузский пролив после объявленного перемирия. Речь идет о контейнеровозе CMA CGM Kribi, который принадлежит французской компании CMA CGM.

По данным отслеживания, 2 апреля судно отправилось из района Дубая в сторону Ирана, держась вблизи иранского побережья и двигаясь по определенному коридору между островами Кешм и Ларак. Уже утром оно сообщило об успешном прохождении пролива и пребывании возле Маската.

Судно стало первым, зарегистрированным в Западной Европе, которому удалось преодолеть этот маршрут после начала конфликта. До этого CMA CGM Kribi, как и многие другие иностранные суда, вынужден был простаивать в Персидском заливе с начала марта из-за резкого сокращения судоходства. В компании сообщали, что всего 14 ее судов остаются заблокированными в регионе.

Читайте также:

По информации иранского государственного телеканала IRIB, проход стал возможным после объявленного перемирия и с разрешения властей Ирана.

В то же время, как отмечает The Financial Times, Тегеран предупредил судовладельцев: без официального согласования их суда могут стать целями для ударов.

Кроме того, Иран ввел дополнительные финансовые условия: с танкеров будут взимать по 1 доллару за каждый баррель перевезенной нефти, причем оплата осуществляется в криптовалюте. Пустые суда, по имеющимся данным, могут проходить беспрепятственно.

Сейчас на выход из залива ожидают от 300 до 400 судов. На этом фоне лидеры стран ЕС, а также Канады, Великобритании, Дании, Нидерландов, Испании и Греции выступили с совместным заявлением, приветствовав двухнедельное перемирие и подчеркнув необходимость гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе.

Новини.LIVE информировали, что 8 апреля Президент США Дональда Трампа объявил о временной паузе в военных действиях против Ирана, отложив возможный удар на две недели после консультаций с партнерами. В Вашингтоне также допускают переход к переговорам, учитывая сигналы со стороны Ирана и посреднические инициативы, в частности от Пакистана.

Также Новини.LIVE сообщали, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подтвердил двухнедельное перемирие с США и анонсировал открытие Ормузского пролива на этот период при условии прекращения атак. По его словам, решение принято после обращений премьера Пакистана и инициативы США о переговорах на основе их 15-пунктного плана.

Иран перемирие Ормузский пролив
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации