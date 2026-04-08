Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Очень скоро: Трамп анонсировал встречу делегаций США и Ирана

Очень скоро: Трамп анонсировал встречу делегаций США и Ирана

Ua ru
Дата публикации 8 апреля 2026 21:11
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с иранской стороной для обсуждения "мирного соглашения". Потенциальным местом переговоров он назвал Исламабад. Американский лидер сообщил, что в команду могут войти несколько высокопоставленных представителей, однако окончательный состав еще не определен из-за вопросов безопасности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на The New York Post.

Трамп заявил, что состоится встреча делегаций США и Ирана

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что делегации США и Ирана встретятся "очень скоро". Он подчеркнул, что перемирие будет служить промежуточным шагом для достижения долгосрочного мира.

Местом потенциального саммита глава Белого дома назвал Исламабад в Пакистане, который предложил провести переговоры в ближайшее время.

Американский лидер уточнил, что в переговорную команду могут войти спецпосланник Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди — возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", — отметил Трамп.

Накануне он подтвердил готовность США к двухнедельному перемирию, при условии достижения мирного соглашения. Иран в ответ пообещал временно восстановить судоходство в Ормузском проливе.

В то же время Трамп предупредил, что США могут вернуться к боевым действиям, если договоренность не будет соответствовать американским требованиям.

Новини.LIVE информировали, что первое судно прошло через Ормузский пролив после перемирия между США и Ираном. Однако сотни кораблей до сих пор не могут пройти, а Иран выдвигает новые условия для их движения. Следовательно, с танкеров будут взимать по доллару за каждый баррель перевозимой нефти.

Также Новини.LIVE писали, что 8 апреля вечером премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о нарушении перемирия между США и Ираном. Его страна помогает в переговорах в качестве посредника. По его словам, сегодня на Ближнем Востоке произошли взрывы, угрожающие мирному процессу.

Иран Дональд Трамп перемирие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации