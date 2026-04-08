Очень скоро: Трамп анонсировал встречу делегаций США и Ирана

Президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с иранской стороной для обсуждения "мирного соглашения". Потенциальным местом переговоров он назвал Исламабад. Американский лидер сообщил, что в команду могут войти несколько высокопоставленных представителей, однако окончательный состав еще не определен из-за вопросов безопасности.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на The New York Post.

Президент США Дональд Трамп анонсировал, что делегации США и Ирана встретятся "очень скоро". Он подчеркнул, что перемирие будет служить промежуточным шагом для достижения долгосрочного мира.

Местом потенциального саммита глава Белого дома назвал Исламабад в Пакистане, который предложил провести переговоры в ближайшее время.

Американский лидер уточнил, что в переговорную команду могут войти спецпосланник Стив Уиткофф, советник Джаред Кушнер и, возможно, вице-президент Джей Ди Вэнс.

Читайте также:

"У нас будут Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Джей Ди — возможно, Джей Ди, я не знаю. Есть вопросы безопасности", — отметил Трамп.

Накануне он подтвердил готовность США к двухнедельному перемирию, при условии достижения мирного соглашения. Иран в ответ пообещал временно восстановить судоходство в Ормузском проливе.

В то же время Трамп предупредил, что США могут вернуться к боевым действиям, если договоренность не будет соответствовать американским требованиям.

Новини.LIVE информировали, что первое судно прошло через Ормузский пролив после перемирия между США и Ираном. Однако сотни кораблей до сих пор не могут пройти, а Иран выдвигает новые условия для их движения. Следовательно, с танкеров будут взимать по доллару за каждый баррель перевозимой нефти.

Также Новини.LIVE писали, что 8 апреля вечером премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил о нарушении перемирия между США и Ираном. Его страна помогает в переговорах в качестве посредника. По его словам, сегодня на Ближнем Востоке произошли взрывы, угрожающие мирному процессу.