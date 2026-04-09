Иран обвинил США в несоблюдении рамочного соглашения

Человек держит флаг Ирана во время акции против американо-израильского конфликта с Ираном. Фото: REUTERS/Adam Gray

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф обвинил Соединенные Штаты Америки в несоблюдении рамочного соглашения. Он утверждает, что Вашингтон нарушил три из десяти пунктов еще до начала переговоров. В частности, речь идет о продолжении атак на Ливан.

Об этом Мохаммад Багер Галибаф написал в соцсети X и сообщает AP, передает Новини.LIVE.

Спикер заявил, что прекращение огня и переговоры с США являются бессмысленными, поскольку Вашингтон нарушил договоренности, которые отмечал Тегеран для завершения боевых действий.

AP пишет, что Галибаф — это ключевая фигура в переговорах при посредничестве Пакистана. Он назвал три нарушения со стороны США:

продолжение ударов по Ливану;

проникновение беспилотника в воздушное пространство Ирана;

позицию администрации лидера США Дональда Трампа относительно недопустимости обогащения страной урана.

Также спикер парламента Ирана вспомнил, как Трамп назвал предложение Тегерана из десяти пунктов рабочей основой будущих переговоров, но США нарушили основу еще до начала переговоров.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на The New York Post, лидер США Дональд Трамп анонсировал встречу с иранской делегацией, чтобы обсудить мирное соглашение. По его словам, это произойдет уже очень скоро.

А после объявления двухнедельного перемирия через Ормузский пролив уже прошло первое судно из Западной Европы. Речь идет о французском контейнеровозе. В то же время сотни судов остаются до сих пор заблокированными.