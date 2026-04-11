Трамп зробив заяву про майбутнє Угорщини та Орбана

Дональд Трамп на авіабазі Ендрюс у Меріленді. Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність надати економічну підтримку Угорщині. Йдеться про можливу співпрацю в разі збереження влади прем'єр-міністра Віктора Орбана після виборів. Відповідну заяву Трамп зробив публічно, коли коментував перспективи двосторонніх відносин Угорщини та США.

Дональд Трамп наголосив, що США можуть задіяти економічні ресурси для зміцнення угорської економіки, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на публікацію глави Білого дому в соціальній мережі Truth Social.

США готові підтримати Угорщину

Президент Дональд Трамп наголосив, що таку практику вже застосовували щодо союзників США в минулому. Він зазначив, що Вашингтон зацікавлений у стабільних партнерах у Європі. Угорщина, за його словами, може розраховувати на підтримку за умови збереження поточного політичного курсу. У заяві також прозвучав акцент на інвестиціях у довгостроковий розвиток країни.

"Моя адміністрація готова використовувати всю економічну міць США для зміцнення економіки Угорщини, як ми це робили для наших великих союзників у минулому, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан і угорський народ коли-небудь цього потребуватимуть. Ми раді інвестувати в майбутнє процвітання, яке буде забезпечено завдяки подальшому керівництву Орбана. Ми вважаємо його сильним лідером", — написав Трамп.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Заява прозвучала на тлі обговорень майбутнього політичного курсу Угорщини та її ролі в міжнародних відносинах. Питання можливої підтримки з боку США розглядається як фактор, здатний вплинути на економічну динаміку країни. Водночас офіційних рішень щодо конкретних програм співпраці поки що не оголошено.

