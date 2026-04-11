Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Аналітик: США зазнали проміжної поразки на Близькому Сході

Аналітик: США зазнали проміжної поразки на Близькому Сході

Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 00:00
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що Сполучені Штати Америки зазнали проміжної поразки в одному з етапів протистояння на Близькому Сході. Він наголосив, що йдеться не про фінальний результат війни, а лише про зміну балансу сил на окремому її етапі. Водночас експерт підкреслив, що конфлікт є багатоступеневим і остаточні висновки робити зарано.

Про це Олексій Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ про поразку США на Близькому Сході

Коментуючи розвиток ситуації в регіоні аналітик Олексій Кущ зазначив, що поточні події підтверджують попередні прогнози щодо динаміки конфлікту.

"Наші прогнози, в принципі, справдилися, які ми давали в нашій попередній передачі. Хто дивився, ми якраз казали, що у квітні десь буде завершення цієї війни. Так воно, в принципі, і відбувається зараз. Але пам’ятаєте, я сказав, що ще зарано про це говорити, але США стоїть на порозі, умовно кажучи, проміжної поразки", — наголосив Кущ.

Водночас він уточнив, що не йдеться про остаточну поразку США у війні.

Читайте також:

"Тобто ще це не поразка остаточна, поразка в війні, а це, можна сказати, програна битва. А війна складається з кількох битв. Одна з битв програна", — пояснив аналітик.

Крім того, він додав, що нинішню ситуацію можна описувати як етап змін у протистоянні, але не як фінальне завершення конфлікту.

"Поки що можна обережно так казати, що США стоїть на порозі такої проміжної поразки", — підсумував Кущ.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив про майбутню зустріч представників США та Ірану для обговорення "мирної угоди". Він зазначив, що переговори можуть відбутися в Ісламабаді. Однак остаточне місце та склад делегацій ще узгоджуються.

Новини.LIVE писали, що 8 квітня Дональд Трамп погодився на тимчасове призупинення військових дій проти Ірану терміном на два тижні. Рішення передбачає відтермінування запланованих ударів. У Вашингтоні також розглядають можливість переходу до переговорного процесу.

Іран Дональд Трамп Близький Схід
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації