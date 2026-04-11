Аналітик: США зазнали проміжної поразки на Близькому Сході

Президент США Дональд Трамп.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що Сполучені Штати Америки зазнали проміжної поразки в одному з етапів протистояння на Близькому Сході. Він наголосив, що йдеться не про фінальний результат війни, а лише про зміну балансу сил на окремому її етапі. Водночас експерт підкреслив, що конфлікт є багатоступеневим і остаточні висновки робити зарано.

Про це Олексій Кущ сказав в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Кущ про поразку США на Близькому Сході

Коментуючи розвиток ситуації в регіоні аналітик Олексій Кущ зазначив, що поточні події підтверджують попередні прогнози щодо динаміки конфлікту.

"Наші прогнози, в принципі, справдилися, які ми давали в нашій попередній передачі. Хто дивився, ми якраз казали, що у квітні десь буде завершення цієї війни. Так воно, в принципі, і відбувається зараз. Але пам’ятаєте, я сказав, що ще зарано про це говорити, але США стоїть на порозі, умовно кажучи, проміжної поразки", — наголосив Кущ.

Водночас він уточнив, що не йдеться про остаточну поразку США у війні.

Читайте також:

"Тобто ще це не поразка остаточна, поразка в війні, а це, можна сказати, програна битва. А війна складається з кількох битв. Одна з битв програна", — пояснив аналітик.

Крім того, він додав, що нинішню ситуацію можна описувати як етап змін у протистоянні, але не як фінальне завершення конфлікту.

"Поки що можна обережно так казати, що США стоїть на порозі такої проміжної поразки", — підсумував Кущ.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив про майбутню зустріч представників США та Ірану для обговорення "мирної угоди". Він зазначив, що переговори можуть відбутися в Ісламабаді. Однак остаточне місце та склад делегацій ще узгоджуються.

Новини.LIVE писали, що 8 квітня Дональд Трамп погодився на тимчасове призупинення військових дій проти Ірану терміном на два тижні. Рішення передбачає відтермінування запланованих ударів. У Вашингтоні також розглядають можливість переходу до переговорного процесу.