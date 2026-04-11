Главная Новости дня Аналитик: США потерпели промежуточное поражение на Ближнем Востоке

Дата публикации 11 апреля 2026 00:00
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что Соединенные Штаты Америки потерпели промежуточное поражение в одном из этапов противостояния на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что речь идет не о финальном результате войны, а лишь об изменении баланса сил на отдельном ее этапе. В то же время эксперт подчеркнул, что конфликт является многоступенчатым и окончательные выводы делать рано.

Об этом Алексей Кущ сказал в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

Кущ о поражении США на Ближнем Востоке

Комментируя развитие ситуации в регионе аналитик Алексей Кущ отметил, что текущие события подтверждают предыдущие прогнозы относительно динамики конфликта.

"Наши прогнозы, в принципе, оправдались, которые мы давали в нашей предыдущей передаче. Кто смотрел, мы как раз говорили, что в апреле где-то будет завершение этой войны. Так оно, в принципе, и происходит сейчас. Но помните, я сказал, что еще рано об этом говорить, но США стоит на пороге, условно говоря, промежуточного поражения", — подчеркнул Кущ.

В то же время он уточнил, что речь не идет об окончательном поражении США в войне.

"То есть еще это не поражение окончательное, поражение в войне, а это, можно сказать, проигранная битва. А война состоит из нескольких битв. Одна из битв проиграна", — пояснил аналитик.

Кроме того, он добавил, что нынешнюю ситуацию можно описывать как этап изменений в противостоянии, но не как финальное завершение конфликта.

"Пока что можно осторожно так говорить, что США стоит на пороге такого промежуточного поражения", — подытожил Кущ.

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящей встрече представителей США и Ирана для обсуждения "мирного соглашения". Он отметил, что переговоры могут состояться в Исламабаде. Однако окончательное место и состав делегаций еще согласовываются.

Новини.LIVE писали, что 8 апреля Дональд Трамп согласился на временную приостановку военных действий против Ирана сроком на две недели. Решение предусматривает отсрочку запланированных ударов. В Вашингтоне также рассматривают возможность перехода к переговорному процессу.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
