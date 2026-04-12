Выборы в Венгрии: оппозиция опередила Орбана

Выборы в Венгрии: оппозиция опередила Орбана

Дата публикации 12 апреля 2026 22:17
Выборы в Венгрии: оппозиция опередила Орбана
Петер Мадяр. Фото: AP

В воскресенье, 12 апреля, продолжается подсчет голосов на выборах в парламент в Венгрии. На данный момент уже обработали 45,71% голосов. Лидером является оппозиционная партия "Тиса".

Об этом свидетельствуют данные, которые опубликовала национальная избирательная комиссия, передает Новини.LIVE.

Результаты выборов в парламент в Венгрии
На выборах в парламент Венгрии победила оппозиция. Фото: vtr.valasztas.hu

Подсчет голосов на выборах в Венгрии

У оппозиционной "Тисы" во главе с лидером Мадьяром сейчас 135 мандатов. Партия Орбаната "Фидес" имеет 57 мандатов, а "Наша Родина" Тороцкаи — семь мандатов.

Для конституционного большинства в парламенте надо 133 мандата, то победила оппозиционная "Тиса".

Виктор Орбан поздравил Петера Мадяра и его партию с победой на выборах. Об этом лидер партии "Тиса" Петер Мадяр сообщил на своей странице в Facebook.

Скриншот сообщения Петера Мадяра

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Associated Press сообщал, что 11 апреля в Будапеште состоялся концерт-митинг. Более ста тысяч человек вышли на протест против действующего премьер-министра Виктора Орбана. Во время акции звучали антиправительственные лозунги.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Telex писал, что в Венгрии явка на выборы 12 апреля стала рекордной. Проголосовали почти 75% выборов. Подсчет голосов стартовал в 20:00.

Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
