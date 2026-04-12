Вибори в Угорщині: опозиція випереджає Орбана

Вибори в Угорщині: опозиція випередила Орбана

Дата публікації: 12 квітня 2026 22:17
Петер Мадяр. Фото: AP

У неділю, 12 квітня, триває підрахунок голосів на виборах до парламенту в Угорщині. Наразі вже обробили 45,71% голосів. Лідером є опозиційна партія "Тиса".

Про це свідчать дані, які опублікувала національна виборча комісія, передає Новини.LIVE.

Результати виборів до парламенту в Угорщині
На виборах до парламенту Угорщину перемогла опозиція. Фото: vtr.valasztas.hu

Підрахунок голосів на виборах в Угорщині 

В опозиційної "Тиси" на чолі з лідером Мадяром наразі 135 мандати. Партія Орбанат "Фідес" має 57 мандатів, а "Наша Батьківщина" Тороцкаї — сім мандатів.

Для конституційної більшості в парламенті треба 133 мандати, тобто перемогла опозиційна "Тиса".

Віктор Орбан привітав Петера Мадяра та його партію з перемогою на виборах. Про це лідер партії "Тиса" Петер Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Скриншот повідомлення Петера Мадяра

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Associated Press повідомляв, що 11 квітня в Будапешті відбувся концерт-мітинг. Понад сто тисяч людей вийшли на протест проти чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана. Під час акції звучали антиурядові гасла.

Також Новини.LIVE з посиланням на Telex писав, що в Угорщині явка на вибори 12 квітня стала рекордною. Проголосували майже 75% виборів. Підрахунок голосів стартував о 20:00.

Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Марія Чекарьова
