Парламентські вибори в Угорщині: чому вони важливі для України
Вже незабаром, 12 квітня, в Угорщині відбудуться парламентські вибори. До складу Національних зборів — однопалатного парламенту країни — мають обрати 199 депутатів. Для формування уряду партія або коаліція повинна отримати щонайменше 100 мандатів.
Хто балотується на виборах в Угорщині
Головним кандидатом від теперішньої влади є партія Fidesz ("Фідес — Угорський громадянський союз"), яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан. Він перебуває при владі з 2010 року і відомий критикою Європейського Союзу та дружбою із російським диктатором Володимиром Путіним. Орбан здебільшого має найбільшу підтримку серед старшого населення та сільських районів.
Головним опонентом Орбана став колишній представник влади, який очолив нову політичну силу Tisza ("Партія поваги та свободи") Петер Мадяр. Він виступає за боротьбу з корупцією, реформування державних інституцій і відновлення тісної співпраці з ЄС. Основна підтримка: міські райони, молодь, проєвропейські виборці.
Ще одним відомим кандидатом є представниця ліберальної опозиції та одна з ключових постатей партії Demokratikus Koalíció ("Демократична коаліція") Клара Добрев. Вона теж зосереджена на проєвропейському курсі та має підтримку серед міського електорату.
Серед кандидатів і праворадикальна політична сила Mi Hazánk ("Наша Батьківщина"), яку очолює Ласло Тороцкаї. Він відомий своєю заявою про те, що якщо війна в Україні закінчиться втратою Україною своєї державності, то Угорщина претендує на Закарпаття.
Крім того, такі партії як Momentum, MSZP (соціалісти), LMP (зелені) та частково Jobbik відступили, щоб не "розпорошувати голоси". Отже, головними опонентами можна вважати Орбана та Мадяра.
Чим вибори в Угорщині важливі для України
Парламентські вибори в Угорщині 2026 року мають прямий вплив на Україну. Від цього голосування залежатиме, чи підтримає Угорщина Україну у війні та санкції проти РФ.
Орбан і його партія вже багато років критикують частину санкцій проти Росії і намагаються балансувати між позицією ЄС та Москвою. Якщо він здобуде перемогу, то Україна може отримати менше зброї, а РФ — менше обмежень.
Мадяр зі своєю Tisza Party позиціонують себе як проєвропейська та реформаторська сила. Він обіцяє підтримувати санкції проти Росії та надавати допомогу в рамках НАТО. Саме тому ці вибори мають стратегічне значення для України.
Як писали Новини.LIVE, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Орбан діє в інтересах Кремля, блокуючи рішення, важливі для України. Крім того, союзником Путіна, за словами президента є Білорусь, Китай та Пвінічна Корея.
У зв’язку з частим блокуванням Угорщиною санкцій проти РФ, американські сенатори ініціють введення санкцій проти представників цієї країни. Хто саме з угорських посадовців потрапить під обмеження, має визначити адміністрація Трампа.
