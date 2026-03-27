У США хочуть покарати Угорщину за блокування допомоги Україні

Угорський прем'єр Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Американські сенатори Жанна Шахін і Том Тілліс хочуть змусити адміністрацію Дональда Трампа ввести фінансові та візові обмеження щодо представників влади Угорщини. Підставою називають блокування підтримки України і курс на подальшу залежність від російських нафти та газу.

Про це йдеться у статті The Financial Times, передає Новини.LIVE.

Будапешт можуть покарати за затримку допомоги Києву

У США цього тижня мають подати законопроєкт "Блокуйте Путіна", спрямований проти високопосадовців Угорщини. Його авторами стали демократка Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс, які співголовують у сенатській групі спостерігачів від НАТО.

Документ передбачає, що президент США буде зобов'язаний запровадити фінансові санкції та заборону на візи для угорських чиновників, яких визнають причетними до затримки допомоги Україні, а також до збереження залежності країни від російських енергоносіїв.

Поява цієї ініціативи збіглася з черговим конфліктом навколо позиції Будапешта щодо Києва. За наведеними даними, прем'єр-міністр Віктор Орбан затримав надання Україні кредиту Євросоюзу на 90 млрд євро.

Читайте також:

Окрім того, в законопроєкті зроблено на енергетиці. Поки більшість європейських країн після повномасштабного вторгнення Росії в Україну намагалися скоротити імпорт російської нафти й газу, Угорщина та Словаччина, навпаки, лише посилили імпорт.

Між іншим сам Віктор Орбан прямо не названий у проєкті санкцій. Хто саме з угорських посадовців потрапить під обмеження, має визначити адміністрація Трампа. Водночас у матеріалі нагадують, що Орбан і глава угорського МЗС Петер Сіярто давно підтримують тісні контакти з Москвою, а Сіярто після 2022 року неодноразово зустрічався з Сергієм Лавровим.

Передвиборча кампанія "Фідес" також винесла антиукраїнську риторику в центр публічних меседжів. Минулого тижня Орбан прямо пов'язав гроші для Києва з транзитом російської нафти через "Дружбу", заявивши: "Немає нафти — немає грошей".

Том Тілліс пояснив логіку законопроєкту так: "Сполучені Штати та наші союзники повинні залишатися єдиними у підтримці України та у перекритті потоків доходів, які підживлюють війну Путіна".

За його словами, документ має не лише покарати угорських чиновників, а й дати Будапешту шлях до нормалізації відносин із союзниками через відмову від російської енергозалежності та припинення блокування підтримки України.

Жанна Шахін, своєю чергою, розкритикувала можливий візит віцепрезидента США Джей Ді Венса до Угорщини напередодні виборів. Вона заявила, що адміністрація Трампа має вимагати однакових стандартів від усіх союзників, і наголосила: "Ніхто, особливо Віктор Орбан, не повинен отримувати безкарність".

Як повідомляли раніше в Новини.LIVE, попри різке погіршення стосунків між Угорщиною та Україною, а також нихкою скандальних рішень з боку угорського уряду, американський президент Дональд Трамп нещодавно висловив всебічну підтримку Віктору Орбану та побажав йому перемоги на виборах.

Окрім блокування кредиту для України, Віктор Орбан заявив, що припинить ще й поставки газу. Він заявив, що через зупинку роботи нафтопроводу "Дружба" в Угорщині виник ризик дефіциту енергоносіїв і нібито через це вони хочуть закачати спершу свої сховища газом.

Водночас в МЗС України пояснили, що поновлення роботи нафтопроводу "Дружба", який пошкодили росіяни на тлі регулярних масованих атак, буде можливе після рішення СБУ.

Тим часом в Європейському союзі стали менше довіряти угорському уряду. З'явилась інформація, що Віктора Орбана та Петра Сійярто обмежуватимуть від переговорів, де фігурує секретна інформація. Там вважають, що угорські політики можуть "зливати" чутливі дані в Кремль.