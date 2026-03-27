Главная Новости дня В США хотят наказать Венгрию за блокирование помощи Украине

В США хотят наказать Венгрию за блокирование помощи Украине

Дата публикации 27 марта 2026 09:15
Венгерский премьер Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Marton Monus

Американские сенаторы Жанна Шахин и Том Тиллис хотят заставить администрацию Дональда Трампа ввести финансовые и визовые ограничения в отношении представителей власти Венгрии. Основанием называют блокирование поддержки Украины и курс на дальнейшую зависимость от российских нефти и газа.

Об этом говорится в статье The Financial Times, передает Новини.LIVE.

Будапешт могут наказать за задержку помощи Киеву

В США на этой неделе должны подать законопроект "Блокируйте Путина", направленный против высокопоставленных чиновников Венгрии. Его авторами стали демократ Жанна Шахин и республиканец Том Тиллис, которые сопредседательствуют в сенатской группе наблюдателей от НАТО.

Документ предусматривает, что президент США будет обязан ввести финансовые санкции и запрет на визы для венгерских чиновников, которых признают причастными к задержке помощи Украине, а также к сохранению зависимости страны от российских энергоносителей.

Появление этой инициативы совпало с очередным конфликтом вокруг позиции Будапешта в отношении Киева. По приведенным данным, премьер-министр Виктор Орбан задержал предоставление Украине кредита Евросоюза на 90 млрд евро.

Кроме того, в законопроекте сделан упор на энергетике. Пока большинство европейских стран после полномасштабного вторжения России в Украину пытались сократить импорт российской нефти и газа, Венгрия и Словакия, наоборот, только усилили импорт.

Между прочим сам Виктор Орбан прямо не назван в проекте санкций. Кто именно из венгерских чиновников попадет под ограничения, должна определить администрация Трампа. В то же время в материале напоминают, что Орбан и глава венгерского МИД Петер Сийярто давно поддерживают тесные контакты с Москвой, а Сийярто после 2022 года неоднократно встречался с Сергеем Лавровым.

Предвыборная кампания "Фидес" также вынесла антиукраинскую риторику в центр публичных месседжей. На прошлой неделе Орбан прямо связал деньги для Киева с транзитом российской нефти через "Дружбу", заявив: "Нет нефти — нет денег".

Том Тиллис объяснил логику законопроекта так: "Соединенные Штаты и наши союзники должны оставаться едиными в поддержке Украины и в перекрытии потоков доходов, которые подпитывают войну Путина".

По его словам, документ должен не только наказать венгерских чиновников, но и дать Будапешту путь к нормализации отношений с союзниками через отказ от российской энергозависимости и прекращение блокирования поддержки Украины.

Жанна Шахин, в свою очередь, раскритиковала возможный визит вице-президента США Джей Ди Венса в Венгрию накануне выборов. Она заявила, что администрация Трампа должна требовать одинаковых стандартов от всех союзников, и подчеркнула: "Никто, особенно Виктор Орбан, не должен получать безнаказанность".

Как сообщали ранее в Новини.LIVE, несмотря на резкое ухудшение отношений между Венгрией и Украиной, а также ряд скандальных решений со стороны венгерского правительства, американский президент Дональд Трамп недавно выразил всестороннюю поддержку Виктору Орбану и пожелал ему победы на выборах.

Кроме блокирования кредита для Украины, Виктор Орбан заявил, что прекратит еще и поставки газа. Он заявил, что из-за остановки работы нефтепровода "Дружба" в Венгрии возник риск дефицита энергоносителей и якобы поэтому они хотят закачать сначала свои хранилища газом.

В то же время в МИД Украины объяснили, что возобновление работы нефтепровода "Дружба", который повредили россияне на фоне регулярных массированных атак, будет возможно после решения СБУ.

Тем временем в Европейском союзе стали меньше доверять венгерскому правительству. Появилась информация, что Виктора Орбана и Петра Сийярто будут ограничивать от переговоров, где фигурирует секретная информация. Там считают, что венгерские политики могут "сливать" чувствительные данные в Кремль.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
