Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Орбан пригрозив Україні зупинкою поставок газу

Орбан пригрозив Україні зупинкою поставок газу

Ua ru
Дата публікації: 25 березня 2026 11:54
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина починає згортати постачання газу до України і зберігатиме ці обсяги у власних сховищах. За його словами, такий крок діятиме доти, доки не відновиться постачання нафти через "Дружбу".

Таку заяву він зробив у відеозверненні, передає Новини.LIVE.

За словами Орбана, Україна вже нібито 30 днів блокує роботу нафтопроводу "Дружба". Він стверджує, що досі Угорщина успішно протистояла "українському шантажу", але додав, що час приймати рішення.

"Досі ми успішно протистояли українському шантажу, і завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках у всій Європі. Але ми маємо йти далі: для подолання нафтової блокади та забезпечення безпечного енергопостачання Угорщини зараз необхідні нові заходи. Тому ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини до України, а обсяги газу, що залишаються у нас, зберігаємо в сховищах", — заявив Віктор Орбан.

Окремо Орбан звинуватив Україну в атаках на південний газопровід, через який газ надходить до Угорщини. Саме тому, за його словами, країна змушена формувати додаткові запаси.

Тема роботи нафтопроводу "Дружба" стала центральною у політиці Віктора Орбана. Він маніпулював блокадою кредиту для України на 90 млрд євро, якщо не поновиться робота об'єкту.  Окрім того, разом з Угорщиною усі рішення для допомоги України саботує й Словаччина

Раніше Угорщина навіть вимагала в України допустити до нафтопроводу "Дружба" спеціалістів, щоб ті оцінили пошкодження та причини зупинки його роботи. На це відреагували в МЗС України, а також президент Володимир Зеленський. Окремо в ЄС вимагали надати точні терміни, коли робота об'єкта поновиться.

Раніше глава держави заявляв, що причиною зупинки нафтопроводу "Дружба" є  серія російських атак на об'єкт, яка унеможливила його роботу. У грудні 2025 року через це на світовому ринку нафти навіть змінилися ціни

газ Віктор Орбан нафтопровід Дружба
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації