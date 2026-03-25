Орбан пригрозив Україні зупинкою поставок газу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що Угорщина починає згортати постачання газу до України і зберігатиме ці обсяги у власних сховищах. За його словами, такий крок діятиме доти, доки не відновиться постачання нафти через "Дружбу".

Таку заяву він зробив у відеозверненні, передає Новини.LIVE.

За словами Орбана, Україна вже нібито 30 днів блокує роботу нафтопроводу "Дружба". Він стверджує, що досі Угорщина успішно протистояла "українському шантажу", але додав, що час приймати рішення.

"Досі ми успішно протистояли українському шантажу, і завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках у всій Європі. Але ми маємо йти далі: для подолання нафтової блокади та забезпечення безпечного енергопостачання Угорщини зараз необхідні нові заходи. Тому ми поступово припиняємо постачання газу з Угорщини до України, а обсяги газу, що залишаються у нас, зберігаємо в сховищах", — заявив Віктор Орбан.

Окремо Орбан звинуватив Україну в атаках на південний газопровід, через який газ надходить до Угорщини. Саме тому, за його словами, країна змушена формувати додаткові запаси.

Тема роботи нафтопроводу "Дружба" стала центральною у політиці Віктора Орбана. Він маніпулював блокадою кредиту для України на 90 млрд євро, якщо не поновиться робота об'єкту. Окрім того, разом з Угорщиною усі рішення для допомоги України саботує й Словаччина.

Раніше Угорщина навіть вимагала в України допустити до нафтопроводу "Дружба" спеціалістів, щоб ті оцінили пошкодження та причини зупинки його роботи. На це відреагували в МЗС України, а також президент Володимир Зеленський. Окремо в ЄС вимагали надати точні терміни, коли робота об'єкта поновиться.

Раніше глава держави заявляв, що причиною зупинки нафтопроводу "Дружба" є серія російських атак на об'єкт, яка унеможливила його роботу. У грудні 2025 року через це на світовому ринку нафти навіть змінилися ціни.