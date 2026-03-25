Орбан пригрозил Украине остановкой поставок газа

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия начинает сворачивать поставки газа в Украину и будет хранить эти объемы в собственных хранилищах. По его словам, такой шаг будет действовать до тех пор, пока не возобновится поставка нефти через "Дружбу".

Такое заявление он сделал в видеообращении, передает Новини.LIVE.

По словам Орбана, Украина уже якобы 30 дней блокирует работу нефтепровода "Дружба". Он утверждает, что до сих пор Венгрия успешно противостояла "украинскому шантажу", но добавил, что пора принимать решение.

"До сих пор мы успешно противостояли украинскому шантажу, и благодаря защищенным ценам венгры платят самые низкие цены на заправках во всей Европе. Но мы должны идти дальше: для преодоления нефтяной блокады и обеспечения безопасного энергоснабжения Венгрии сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекращаем поставки газа из Венгрии в Украину, а объемы газа, которые остаются у нас, храним в хранилищах", — заявил Виктор Орбан.

Отдельно Орбан обвинил Украину в атаках на южный газопровод, через который газ поступает в Венгрию. Именно поэтому, по его словам, страна вынуждена формировать дополнительные запасы.

Тема работы нефтепровода "Дружба" стала центральной в политике Виктора Орбана. Он манипулировал блокадой кредита для Украины на 90 млрд евро, если не возобновится работа объекта. Кроме того, вместе с Венгрией все решения для помощи Украине саботирует и Словакия.

Ранее Венгрия даже требовала у Украины допустить к нефтепроводу "Дружба" специалистов, чтобы те оценили повреждения и причины остановки его работы. На это отреагировали в МИД Украины, а также президент Владимир Зеленский. Отдельно в ЕС требовали предоставить точные сроки, когда работа объекта возобновится.

Ранее глава государства заявлял, что причиной остановки нефтепровода "Дружба" является серия российских атак на объект, которая сделала невозможным его работу. В декабре 2025 года из-за этого на мировом рынке нефти даже изменились цены.