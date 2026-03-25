Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Орбан пригрозил Украине остановкой поставок газа

Орбан пригрозил Украине остановкой поставок газа

Ua ru
Дата публикации 25 марта 2026 11:54
Орбан пригрозил Украине остановкой поставок газа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия начинает сворачивать поставки газа в Украину и будет хранить эти объемы в собственных хранилищах. По его словам, такой шаг будет действовать до тех пор, пока не возобновится поставка нефти через "Дружбу".

Такое заявление он сделал в видеообращении, передает Новини.LIVE.

По словам Орбана, Украина уже якобы 30 дней блокирует работу нефтепровода "Дружба". Он утверждает, что до сих пор Венгрия успешно противостояла "украинскому шантажу", но добавил, что пора принимать решение.

"До сих пор мы успешно противостояли украинскому шантажу, и благодаря защищенным ценам венгры платят самые низкие цены на заправках во всей Европе. Но мы должны идти дальше: для преодоления нефтяной блокады и обеспечения безопасного энергоснабжения Венгрии сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекращаем поставки газа из Венгрии в Украину, а объемы газа, которые остаются у нас, храним в хранилищах", — заявил Виктор Орбан.

Отдельно Орбан обвинил Украину в атаках на южный газопровод, через который газ поступает в Венгрию. Именно поэтому, по его словам, страна вынуждена формировать дополнительные запасы.

Тема работы нефтепровода "Дружба" стала центральной в политике Виктора Орбана. Он манипулировал блокадой кредита для Украины на 90 млрд евро, если не возобновится работа объекта. Кроме того, вместе с Венгрией все решения для помощи Украине саботирует и Словакия.

Ранее Венгрия даже требовала у Украины допустить к нефтепроводу "Дружба" специалистов, чтобы те оценили повреждения и причины остановки его работы. На это отреагировали в МИД Украины, а также президент Владимир Зеленский. Отдельно в ЕС требовали предоставить точные сроки, когда работа объекта возобновится.

Ранее глава государства заявлял, что причиной остановки нефтепровода "Дружба" является серия российских атак на объект, которая сделала невозможным его работу. В декабре 2025 года из-за этого на мировом рынке нефти даже изменились цены.

газ Виктор Орбан нефтепровод Дружба
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации